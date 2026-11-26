Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 9 isme adli kontrol, 1 kişiye tutuklama talebi

Yılın son MGK toplantısı için gözler Beştepe'de: Ana gündem Terörsüz Türkiye

5 şehit için Eskişehir'de tören: Helikopter kazasında yürek burkan ayrıntılar ve vertigo ihtimali

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama: "10 bin arkadaşımız göreve başlayacak"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama: "10 bin arkadaşımız göreve başlayacak"