MSB'den S-70 ve Cougar helikopterlere ilişkin açıklama: İncelemeler her türlü olasılık dikkate alınarak sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya ve Eskişehir'de gece eğitimleri sırasında kaza kırıma uğrayan S-70 ve Cougar tipi helikopterlere ilişkin inceleme ve araştırmaların her türlü olasılık dikkate alınarak sürdüğünü duyurdu. Bakanlık, Libya'da saldırıya uğrayan Rus gemisi ve Somali'de inşa edilen Deniz Kuvvetleri tesisleri hakkında da açıklamalarda bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel