Bayiden sonuç alamayan Ünal, Michelin müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek elindeki görüntü ve ses kayıtlarını hem Michelin Türkiye'ye hem de Michelin Global'e iletti.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler, 4 saat içerisinde 10 milyon izlenmeyi aşarken işletmenin Google Haritalar'daki puanı ise 4,3'ten 1,2'ye geriledi.

Instagram fenomeni Furkan Ünal, tek lastiğini değiştirmek üzere İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Michelin yetkili servisi Emba Otomotiv'e gitti. Ünal, servis çalışanlarının sağlam olduğunu belirttiği diğer lastiklerin de değiştirilmesini istediğini iddia etti.

Servis çalışanlarının kendi aralarında yaptığı konuşmanın kayıtlara yansımasıyla ortaya çıkan olayın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, söz konusu işletme hakkında inceleme başlattı.

Michelin Türkiye'nin paylaşımı (Foto: Sosyal medya)»

MICHELIN'DEN İNCELEME KARARI

Görüntülerin yayılmasının ardından Michelin Türkiye'den konuya ilişkin açıklama geldi. Şirket, Furkan Ünal ile iletişime geçildiğini ve yetkili servis hakkında kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

İnceleme kapsamında ilgili servis noktasından bilgi ve belge talep edildiğini belirten şirket, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yetkili servis noktamızda yaşandığı belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tarafımızca ciddiyetle ele alınmaktadır. Müşteri güvenliği, dürüstlük ve hizmet kalitesi şirketimizin temel ilkeleridir. Söz konusu hususlara ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup ilgili servis noktasından gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir. Müşterimizin yaşadığı sürecin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve muhtemel mağduriyetinin giderilmesi için kendisiyle iletişime geçilmiştir. İnceleme sonucunda tespit edilecek ihlaller hakkında gerekli hukuki ve sözleşmesel tedbirler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Araç kamerasına yansıyan konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık, müşteriden haksız kazanç elde etmeye çalıştığı öne sürülen işletme hakkında inceleme başlattı.

CEZA UYGULANDI

Tespit edilen aykırılıklarla ilgili tutanak tutuldu ve firma hakkında cezai işlem uygulandı. İşletme hakkında "tüketiciyi yanıltıcı ticari uygulamalar" kapsamında da inceleme başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Lastikleri kötü durumda olmayan aracın 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması, tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu, ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, dürüst ticareti tesis etmek ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadele etmek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

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