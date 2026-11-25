KONUTLARDA YÜZDE 63 İNDİRİM

Teklifte, konut abonelerinde 0-10 metreküp arasındaki tüketim için 60 TL olan birim fiyatın yaklaşık yüzde 63'lük indirimle 22 TL'ye, 11-20 metreküp arasındaki tüketim için mevcut 99,83 TL olan birim fiyatın yaklaşık yüzde 30 indirimle 70 TL'ye, 21-40 metreküp arasındaki tüketim için 145 TL olan birim fiyatın ise yaklaşık yüzde 5 indirimle 140 TL'ye düşürülmesi, 42 metreküp ve üstü için indirim uygulanmadan 201,90 TL olarak faturalandırılması önerildi. Teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

AK Partili İzmir'de suya yüzde 63 indirim

İzmir'de suya yüzde 63 indirim uygulanacak. (Fotoğraf: Yapay zeka)

30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA EN UCUZ SU İZMİR'DE

Genel Kurul'da ayrıca, iş yeri abonelerinin su tarifeleri için de düzenleme görüşüldü. Teklifte, iş yerlerinde ilk 10 metreküp için 143,6 TL olan birim bedelin 44 TL'ye, 11-20 metreküp tüketim aralığında 199,65 TL olan birim fiyatın 140 TL'ye, 21-40 metreküp tüketim aralığında ise 290 TL olan birim fiyatın 280 TL'ye indirilmesi, 41 metreküp ve üstü kullanım için indirim uygulanmadan yeni dönemde de 403,80 TL olması önerildi.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda İzmir, 30 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz suyu kullanan şehir oldu. Yeni tarifelerin ise 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacağı öğrenildi.