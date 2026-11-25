Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirilirken çok sayıda ilin başsavcılığında yeni atamalar yapıldı.

YARGIDA 957 HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV

HSK'nin internet sitesinde ilan edilen kararname kapsamında adli yargıda 915, idari yargıda ise 42 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

Kararnameyle 9 ilin başsavcılığında değişikliğe gidildi. İzmir, Manisa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sivas ve Tokat'taki atamalar öne çıktı.