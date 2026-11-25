HSK'den yargıda kapsamlı görev değişikliği! 957 hakim ve savcı atandı, 9 ilin başsavcısı değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) mazeret kararnamesiyle yargıda geniş kapsamlı görev değişikliği yapıldı. Adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İzmir, Manisa, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu illerde başsavcılık atamaları gerçekleştirildi. İşte yeni görev yerleri ve isim isim atama listesi...
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirilirken çok sayıda ilin başsavcılığında yeni atamalar yapıldı.
YARGIDA 957 HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV
HSK'nin internet sitesinde ilan edilen kararname kapsamında adli yargıda 915, idari yargıda ise 42 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.
Kararnameyle 9 ilin başsavcılığında değişikliğe gidildi. İzmir, Manisa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sivas ve Tokat'taki atamalar öne çıktı.
İSİM İSİM LİSTE TAKVİM'DE: KİM NEREYE ATANDI?
- Kararnameye göre Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Gültekin Topsakal, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.
- Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin de Van Cumhuriyet Savcılığına atandı.
BAŞSAVCILIKLARA İSİM İSİM ATAMALAR
Kararname kapsamında diğer görev değişiklikleri şöyle gerçekleşti:
- Özkan Levent Taşkoparan: Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına
- Aslan Barlık: Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına
- Eray Akkavak: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına
- Ahmet Akyıldız: Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına
- Günşafak Karartı: Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına
- Burak Özcoşar: Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına
- Ömer Uysal: Trabzon Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına
İSTANBUL'DAKİ BAŞSAVCILIKLARDA DA DEĞİŞİM
- Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven'in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kemal Aktaş atandı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Örücü getirildi.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Selçuk Horzum ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
3 BAŞSAVCI YARGITAY CUMHURİYET SAVCILIĞINA ATANDI
- Kararname kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş,
- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve
- Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Yargıtay Cumhuriyet savcılığına atandı.
- Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.
- Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol Alanya Cumhuriyet savcılığına,
- Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığına getirildi.
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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel