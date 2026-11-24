Daire satış vaadiyle 12 milyonluk dolandırıcılık iddiası! Yeni Partili belediye meclis üyesi tutuklandı
Bartın'da daire satış vaadiyle 9 vatandaşın toplam 11 milyon 990 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iki isim tutuklandı. Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve müteahhit Şaban Yeten ile emlakçı Birol Şahin'in, herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen farklı firmalara ait projeleri kullanarak vatandaşlarla sözleşme yaptıkları öne sürüldü. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Yeni Partili müteahhit Şaban Yeten ve emlakçı Birol Şahin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İNŞAAT FİRMASI ÇALIŞANI GİBİ DAVRANDI
Soruşturma kapsamında emlakçı Birol Şahin'in, bir inşaat firmasının çalışanı gibi davranarak vatandaşlarla daire satışına ilişkin sözleşmeler yaptığı ve farklı miktarlarda para aldığı öne sürüldü.
9 VATANDAŞI 11 MİLYON 990 BİN TL ZARARA UĞRATTILAR
Herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla farklı firmalara ait projelerin kullanıldığı, sözleşmelerde ise Şaban Yeten'e ait inşaat firmasının kaşesinin yer aldığı belirtildi. Yeten ile Şahin'in birlikte hareket ettikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında 9 vatandaşın toplam 11 milyon 990 bin TL zarara uğratıldığı belirtildi.