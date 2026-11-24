Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Yeni Partili müteahhit Şaban Yeten ve emlakçı Birol Şahin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İNŞAAT FİRMASI ÇALIŞANI GİBİ DAVRANDI

Soruşturma kapsamında emlakçı Birol Şahin'in, bir inşaat firmasının çalışanı gibi davranarak vatandaşlarla daire satışına ilişkin sözleşmeler yaptığı ve farklı miktarlarda para aldığı öne sürüldü.

Bartın'da 9 kişiyi daire satış vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: AA)

9 VATANDAŞI 11 MİLYON 990 BİN TL ZARARA UĞRATTILAR

Herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla farklı firmalara ait projelerin kullanıldığı, sözleşmelerde ise Şaban Yeten'e ait inşaat firmasının kaşesinin yer aldığı belirtildi. Yeten ile Şahin'in birlikte hareket ettikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında 9 vatandaşın toplam 11 milyon 990 bin TL zarara uğratıldığı belirtildi.