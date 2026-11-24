Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takipte, deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarının başka araçlara aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçları yasal görünümlü hale getirerek üçüncü kişilere sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren şebekeye yönelik operasyonda 16 araca el konuldu. (Fotoğraf: DHA) 4 İLDE 130 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 45 ekip ve 130 polisin katıldığı Damga 47 operasyonunda Mardin'de 11, Diyarbakır'da 3, Şanlıurfa'da 3 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.