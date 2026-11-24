Mardin'den 3 ile uzanan 'change' şebekesine operasyon: Hasarlı araçların kimliklerini çalıntı araçlara aktardılar!
Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen Damga 47 operasyonunda, deprem, trafik kazası ve yangınlarda ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, hacizli ve aranan araçlara aktararak piyasaya sürdükleri belirlenen 18 şüpheli yakalandı. Operasyonda 16 araca el konulurken şüphelilerin adreslerinde çok sayıda noter satış belgesi ve plaka ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen teknik ve fiziki takipte, deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarının başka araçlara aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçları yasal görünümlü hale getirerek üçüncü kişilere sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
4 İLDE 130 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
45 ekip ve 130 polisin katıldığı Damga 47 operasyonunda Mardin'de 11, Diyarbakır'da 3, Şanlıurfa'da 3 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.
16 ARACIN GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Operasyon kapsamında Mardin'de 4, diğer illerde 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yapılan incelemelerde, araçların suç ve usulsüzlük kayıtlarına ilişkin detaylara ulaşıldı. El konulan araçların dağılımı şöyle:
- 1 araç: Çalıntı
- 2 araç: Aranan
- 8 araç: Menşei belirsiz
- 4 araç: Yakalamalı ve hacizli
- 1 araç: Yurt dışı menşeli
SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRECEK
Vatandaşların mağduriyetine neden olan, kamu güvenliğini ve kişilerin mal varlığını hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.