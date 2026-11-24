Van'da sağlık çalışanlarına şiddet! Doktor ve hemşireye saldırdılar: 2 şüpheli gözaltında
Van'ın Erciş ilçesinde evlilik raporu almak için aile sağlığı merkezine başvuran kişiler, doktor ve hemşireye saldırdı. Yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alınırken saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Van'ın Erciş ilçesindeki aile sağlığı merkezinde çıkan tartışmada doktor ve hemşire darbedildi. Yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde 23 Kasım saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Evlilik raporu almak için aile sağlık merkezine başvuran kişiler ile görevli sağlık çalışanları arasında, kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle tartışma çıktı.
DOKTOR VE HEMŞİREYE SALDIRDILAR
Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiler, görevli doktor M.E. ve hemşire F.G.'yi darbetti. Saldırıda yaralanan doktor ve hemşireye müdahale edildi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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