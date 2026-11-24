Van'ın Erciş ilçesindeki aile sağlığı merkezinde çıkan tartışmada doktor ve hemşire darbedildi. Yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde 23 Kasım saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Evlilik raporu almak için aile sağlık merkezine başvuran kişiler ile görevli sağlık çalışanları arasında, kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle tartışma çıktı.







DOKTOR VE HEMŞİREYE SALDIRDILAR



Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiler, görevli doktor M.E. ve hemşire F.G.'yi darbetti. Saldırıda yaralanan doktor ve hemşireye müdahale edildi.



2 KİŞİ GÖZALTINDA



Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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