Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.

Toplantının ardından fon yatırımcılarına yönelik ödeme süreci ve sermaye piyasalarında yapılması planlanan yeni düzenlemelere ilişkin açıklama yapıldı.

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEMELERDE 27 KASIM HEDEFİ

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin ödeme sürecinde son aşamaya gelindi.

7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları kapsamında, 1 milyon TL'ye kadar olan ara ödemelerin kalan kısmının 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Kurulun önceki çalışmaları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlıkları tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından taslağın Meclis grubuna sunulacak hale getirildiği belirtildi.

YATIRIMCILARIN KAYIPLARI İÇİN YENİ MEKANİZMA

Hazırlanan taslakla sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesi ve yatırımcılara iade edilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması da taslakta yer alıyor.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA AĞIR CEZA HAZIRLIĞI

Kanuni düzenleme taslağı kapsamında piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor.

HAKSIZ VE FAHİŞ KAZANÇ ELDE EDENLERE YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi.