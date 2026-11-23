Eylem Tok'un özgürlük planı suya düştü! Mahkemeden serbest kalma talebine ret
İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye götüren ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un serbest kalma talebi mahkemeden döndü. Tok'un avukatlarının yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönündeki başvurusu, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un serbest kalma girişimi sonuçsuz kaldı.
Tok'un avukatlarının, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönündeki talepleri mahkeme tarafından reddedildi.
AVUKATLARI MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNDU
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye götüren Eylem Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.
SERBEST BIRAKILMA TALEBİNE RET
Dilekçede, ABD'de tutuklu bulunan Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Tok'un avukatlarının her iki talebini de reddetti.