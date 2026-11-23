Tok'un avukatlarının, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönündeki talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Tok'un talepleri mahkeme tarafından reddedildi. (Foto: İHA)

SERBEST BIRAKILMA TALEBİNE RET

Dilekçede, ABD'de tutuklu bulunan Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Tok'un avukatlarının her iki talebini de reddetti.

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