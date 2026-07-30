Gülistan Doku soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon! 9 şüpheli tutuklandı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde yürütülen dördüncü dalga operasyonda, adli süreçten geçirilen 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilirken, bir şüpheli ise savcılık aşamasında serbest bırakıldı. Son grupta yer alan 5 şüphelinin ise savcılıktaki sorgu ve ifade süreçleri devam ediyor.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4. dalga operasyonda, toplam 19 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara üç grup halinde sevk edildi.
1'İNCİ GRUPTA 4 TUTUKLAMA
29 Temmuz 2026 tarihinde sevk edilen 8 şüphelinin işlemleri, 30 Temmuz'da tamamlandı. Şüphelilerden A.V.P., S.K., İ.E. ve E.Ö. tutuklandı. A.Ş.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken K.D. ile B.Ç. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı
İLK İKİ GRUPTAKİ ŞÜPHELİLERDEN 9'U TUTUKLANDI
Bir diğer yandan 30 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri de tamamlandı. Bu doğrultuda O.M.Ö., A.Y., C.A., N.A. ve C.K. tutuklanırken R.K. hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Buna göre soruşturmanın 4. dalgasında ilk iki grupta hakim karşısına çıkan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak, bir şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.Gülistan Doku soruşturmasında operasyon!
İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
31 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen üçüncü gruptaki E.A., R.K., A.G., E.K. ve H.Y.'nin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Beş şüpheli hakkındaki kararların, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında delillere müdahale şüphesi üzerine 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.
15 İLDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Temmuz 2026'da Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 21 adrese baskın yapıldı.