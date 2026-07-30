Gülistan Doku soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon! 9 şüpheli tutuklandı

29 Temmuz 2026 tarihinde sevk edilen 8 şüphelinin işlemleri, 30 Temmuz'da tamamlandı. Şüphelilerden A.V.P., S.K., İ.E. ve E.Ö. tutuklandı. A.Ş.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken K.D. ile B.Ç. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

İLK İKİ GRUPTAKİ ŞÜPHELİLERDEN 9'U TUTUKLANDI

Bir diğer yandan 30 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri de tamamlandı. Bu doğrultuda O.M.Ö., A.Y., C.A., N.A. ve C.K. tutuklanırken R.K. hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Buna göre soruşturmanın 4. dalgasında ilk iki grupta hakim karşısına çıkan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak, bir şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında operasyon!