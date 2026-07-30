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Gülistan Doku soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon! 9 şüpheli tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde yürütülen dördüncü dalga operasyonda, adli süreçten geçirilen 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilirken, bir şüpheli ise savcılık aşamasında serbest bırakıldı. Son grupta yer alan 5 şüphelinin ise savcılıktaki sorgu ve ifade süreçleri devam ediyor.

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Gülistan Doku soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon! 9 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4. dalga operasyonda, toplam 19 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara üç grup halinde sevk edildi.

1'İNCİ GRUPTA 4 TUTUKLAMA

29 Temmuz 2026 tarihinde sevk edilen 8 şüphelinin işlemleri, 30 Temmuz'da tamamlandı. Şüphelilerden A.V.P., S.K., İ.E. ve E.Ö. tutuklandı. A.Ş.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken K.D. ile B.Ç. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Video Oynatma İkonu Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Şüpheliler adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

İLK İKİ GRUPTAKİ ŞÜPHELİLERDEN 9'U TUTUKLANDI

Bir diğer yandan 30 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri de tamamlandı. Bu doğrultuda O.M.Ö., A.Y., C.A., N.A. ve C.K. tutuklanırken R.K. hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Buna göre soruşturmanın 4. dalgasında ilk iki grupta hakim karşısına çıkan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak, bir şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Video Oynatma İkonu Gülistan Doku soruşturmasında operasyon!

6 şüpheliye tutuklama talebi6 şüpheliye tutuklama talebi

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

31 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen üçüncü gruptaki E.A., R.K., A.G., E.K. ve H.Y.'nin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Beş şüpheli hakkındaki kararların, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları şüphelilerin ifadeleri kapsamında devam ediyor.Gülistan Doku'yu arama çalışmaları şüphelilerin ifadeleri kapsamında devam ediyor.

Gülistan Doku Soruşturması Gülistan Doku Soruşturması kapsamında 4. dalga olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında adli işlem yapılan 19 kişiden;
1. GRUP
İŞLEM SONUCU
Grup bilgisi
29 Temmuz 2026 günü adli makamlara sevk edilen (8) şüphelinin işlemleri 30 Temmuz 2026 günü bitmiştir.
1- A.V.P.
Tutuklandı
2- S.K.
Tutuklandı
3- İ.E.
Tutuklandı
4- E.Ö.
Tutuklandı
5- A.Ş.E.
Adli Kontrol
6- K.D.
Adli Kontrol/Yurt dışı çıkış yasağı
7- B.Ç.
Adli Kontrol/Yurt dışı çıkış yasağı
8- O.K.
Savcılıktan Serbest Bırakılmıştır
2. GRUP
İŞLEM SONUCU
Grup bilgisi
30 Temmuz 2026 günü adli makamlara sevk edilen (6) şüphelinin mahkeme işlemi de tamamlanmıştır.
1- O.M.Ö.
Tutuklandı
2- A.Y.
Tutuklandı
3- R.K.
Adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı
4- C.A.
Tutuklandı
5- N.A.
Tutuklandı
6- C.K.
Tutuklandı
3. GRUP
İŞLEM DURUMU
Grup bilgisi
31 Temmuz 2026 günü adli makamlara sevk edilen (5) şüphelinin C.Başsavcılığında ifade işlemleri devam etmektedir.
1- E.A.
C.Başsavcılığında ifade işlemleri devam etmektedir.
2- R.K.
C.Başsavcılığında ifade işlemleri devam etmektedir.
3- A.G.
C.Başsavcılığında ifade işlemleri devam etmektedir.
4- E.K.
C.Başsavcılığında ifade işlemleri devam etmektedir.
5- H.Y.
C.Başsavcılığında ifade işlemleri devam etmektedir.

NE OLMUŞTU?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında delillere müdahale şüphesi üzerine 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Görev / Unvan
Şüpheli Sayısı
Emniyet müdürü
1
Emniyet amiri
1
Başkomiser
1
Komiser
1
Başpolis memuru
1
Polis memuru
10
Bilgisayar işletmeni
1
Emekli polis memuru
3
Toplam işlem yapılan şüpheli
19

15 İLDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Temmuz 2026'da Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 21 adrese baskın yapıldı.

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