Robot teknolojilerine büyük destek! Firmaların proje maliyetinin yarısı devletten: Başvurular başladı
Türkiye'de yapay zekâ destekli insansı robotların geliştirilmesi için yeni bir destek programı başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi uygulamalarına yönelik insansı robot geliştirme çağrısının başvurulara açıldığını duyurdu. Program kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlanacak. Peki, insansı robot geliştirme desteğine başvurular ne zaman sona erecek, başvurular nereden yapılacak? İşte yeni teknoloji hamlesinin ayrıntıları...
Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini artırmak ve sanayide yapay zekâ destekli robot teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir adım atıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı"nın başvurulara açıldığını açıkladı. Robot teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliğinin artırılmasını ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefleyen program kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği verilecek. Başvurular 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.
TÜRKİYE'DE İNSANSI ROBOT GELİŞTİRME HAMLESİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayide yapay zekâ destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir destek çağrısını başvurulara açtı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı"nın başladığını duyurdu.
Programla birlikte Türkiye'nin robot teknolojilerindeki yetkinliğinin artırılması, ileri teknoloji üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.
FİRMALARA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ VERİLECEK
Yeni destek programıyla insansı robot geliştirme projelerine mali katkı sağlanacak.
Bakan Kacır, çağrı kapsamında firmaların proje bütçelerinin yüzde 50'sinin hibe desteğiyle karşılanacağını açıkladı. Kacır, Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan programın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemi açısından önemine işaret etti.
BAKAN KACIR: "KRİTİK BİLEŞENLERDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada çağrının hedeflerini anlattı.
Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Sanayide yapay zekâ destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık!
Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
SANAYİDE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ROBOTLAR YAYGINLAŞTIRILACAK
Destek programının temel hedefleri arasında yapay zekâ destekli robot çözümlerinin sanayi uygulamalarında daha yaygın kullanılması bulunuyor. Çağrı kapsamında Türkiye'nin insansı robot geliştirme alanındaki teknolojik yetkinliğinin artırılması amaçlanıyor.
Bununla birlikte robot teknolojilerinde kullanılan kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli teknoloji geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
İNSANSI ROBOT GELİŞTİRME DESTEĞİNE BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başvurulara açtığı "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı" için son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.
Firmalar, bu tarihe kadar destek programına başvurabilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
İnsansı robot geliştirme projeleri için sağlanacak yüzde 50 hibe desteğine başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Firmalar, başvuru işlemlerini rip.sanayi.gov.tr adresinden yapabilecek.