Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı" nın başvurulara açıldığını açıkladı. Robot teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliğinin artırılmasını ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefleyen program kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği verilecek. Başvurular 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini artırmak ve sanayide yapay zekâ destekli robot teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir adım atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı" nın başladığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayide yapay zekâ destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir destek çağrısını başvurulara açtı.

FİRMALARA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Yeni destek programıyla insansı robot geliştirme projelerine mali katkı sağlanacak.

Bakan Kacır, çağrı kapsamında firmaların proje bütçelerinin yüzde 50'sinin hibe desteğiyle karşılanacağını açıkladı. Kacır, Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan programın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemi açısından önemine işaret etti.

BAKAN KACIR: "KRİTİK BİLEŞENLERDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada çağrının hedeflerini anlattı.

Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Sanayide yapay zekâ destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık!

Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum."