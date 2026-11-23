4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işsizlerin istihdamını destekleyen ilave istihdam teşvikinin süresi uzatılıyor. Mevcut uygulamanın süresinin 31 Aralık 2028'e kadar devam etmesi öngörülürken, Cumhurbaşkanına bu tarihi 31 Aralık 2029'a kadar uzatma yetkisi tanınıyor. Böylece işverenlerin söz konusu gruplardaki işsizleri istihdam etmelerine yönelik teşvik mekanizmasının sürdürülmesi hedefleniyor.

İstihdam desteğinin 2028 sonuna kadar sürmesi hedefleniyor.

MESLEKİ EĞİTİME DEVLET KATKISI

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun geçici 12'nci maddesinde de düzenlemeye gidiliyor. Aday çırak, çırak, stajyer ve mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısının uzatılmasında Cumhurbaşkanına tanınan yetki toplam 15 yıla çıkarılıyor. Uzatmanın her defasında bir eğitim-öğretim yılı için yapılması öngörülüyor. Uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanına veriliyor.

185 BİN 295 İŞ YERİ FAYDALANIYOR

2011 yılından bu yana uygulanan teşvik kapsamında, iş yerlerinin mevcut çalışan sayısına ilave olarak işe aldığı kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin sigorta primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Teşvikten yararlanma süresi, çalışanın durumuna ve mevzuattaki şartlara göre 6 ila 54 ay arasında değişiyor. Haziran 2026 verilerine göre teşvikten yararlanan sigortalıların yüzde 56'sını kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde 185 bin 295 iş yeri destekten faydalanırken, uygulamadan ortalama 420 bin sigortalı yararlanıyor. Teşvik için toplam 220,5 milyar liralık kaynak sağlanması planlanıyor. 2027 için 64,8 milyar, 2028 için 74,5 milyar, 2029 için ise 81,2 milyar liralık kaynak öngörülüyor.

Haber:Mehmet Fahri Özkan