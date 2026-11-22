COP31'de kapsamlı anlaşma sağlanamadı! BM Genel Sekreteri Guterres'ten tepki: "Derin hayal kırıklığı duyuyorum"
Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesi, kapsamlı bir uzlaşma sağlanamadan sona erdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sonuçtan derin hayal kırıklığı duyduğunu belirterek iklim krizine karşı uyarıda bulundu. Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşma tehlikesine işaret eden Guterres, fosil yakıt sektörünü sert sözlerle eleştirdi. Gelişmiş ülkelerden finansman taahhütlerini yerine getirmelerini isteyen Guterres, ev sahipliği yapan Başkan Erdoğan'a, Türkiye'ye ve Antalya'ya teşekkür etti.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), kapsamlı bir anlaşmaya varılamadan sona erdi.
Zirvenin ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sonuçtan derin hayal kırıklığı duyduğunu belirterek dünya liderlerine iklim kriziyle mücadelede harekete geçme çağrısında bulundu.
Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşma tehlikesine işaret eden Guterres, fosil yakıt sektörüne yönelik sert eleştirilerde bulunurken gelişmiş ülkelere finansman taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. Guterres, zirveye ev sahipliği yapan Türkiye'ye de teşekkür etti.
Antalya'da gerçekleştirilen COP31 zirvesi, ülkeler arasında kapsamlı bir uzlaşma sağlanamadan tamamlandı. Zirvenin ardından "COP31'in sona ermesi üzerine" başlıklı bir açıklama yayımlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim kriziyle mücadelede beklenen sonucun alınamamasına tepki gösterdi.
Guterres, "COP31'in kapsamlı bir sonuç üzerinde mutabakata varılamadan sona ermesinden derin hayal kırıklığı duyuyorum." ifadelerini kullanarak hükümetlerin iklim krizinin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmesini bekleyen herkesle aynı hayal kırıklığını paylaştığını belirtti.
"BİLİMSEL GERÇEKLER KONUSUNDA HİÇBİR BELİRSİZLİK YOK"
Zirvede uzlaşmaya varılamamasının iklim krizinin gerçeklerini değiştirmediğini vurgulayan Guterres, küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmaya devam ettiğini ve aşırı hava olaylarının giderek şiddetlendiğini bildirdi.
Emisyon seviyelerinin hâlâ çok yüksek olduğuna işaret eden Guterres, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak bu başarısızlık, gerçekleri değiştirmiyor. Müzakere masasında bir uzlaşma sağlanamamış olabilir. Ancak bilimsel gerçekler konusunda hiçbir belirsizlik yok. Sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor. İklim kaynaklı aşırı hava olayları giderek şiddetleniyor. Emisyon seviyeleri halen çok yüksek. Üstelik yaşanan her gecikme, önümüzdeki görevi daha zor ve daha maliyetli hale getiriyor."
1,5 DERECE HEDEFİNDE ZAMAN DARALIYOR
Dünyanın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini aşmanın eşiğine geldiğini belirten Guterres, bu aşımın mümkün olduğunca kısa süreli ve sınırlı tutulabilmesi için zamanın hızla daraldığı uyarısında bulundu.
Emisyonların içinde bulunulan 10 yıllık dönemde köklü biçimde azaltılması gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, "1,5 derece hedefinin aşılma miktarını ve süresini sınırlamak için bu 10 yıl içinde emisyonlarda köklü ve hızlı bir düşüş sağlamamız gerekiyor. COP31'den çıkarılması gereken ders çok net. Dünya, iklim kriziyle mücadele etmek için çok daha fazlasını yapmalı. Hem de hemen şimdi." dedi.
GELİŞMİŞ ÜLKELERE FİNANSMAN ÇAĞRISI
İklim krizinin sonuçlarıyla mücadelede en fazla emisyona neden olan ülkelerin öncülük etmesi gerektiğini belirten Guterres, gelişmiş ülkelerin daha önce verdikleri finansman sözlerini yerine getirmesini istedi.
Gezegenin yıkımından kazanç sağlayanların, gezegeni koruma mücadelesinin koşullarını belirleyemeyeceğini vurgulayan Guterres, iklim krizini derinleştiren temel etkenin fosil yakıt kullanımı olduğunu ifade etti.
Kömür, petrol ve doğal gaza bağımlılığın sürmesinin iklim krizini ağırlaştırdığını belirten Guterres, bu durumun ekonomileri fiyat dalgalanmalarına karşı savunmasız bıraktığını ve enerji güvenliğini zayıflattığını kaydetti.
FOSİL YAKIT SEKTÖRÜNE SERT TEPKİ
Guterres, fosil yakıt sektöründeki güçlü çevreleri bilimsel gerçekleri çarpıtmak ve iklim politikalarının uygulanmasını geciktirmekle eleştirdi.
Sektörün geçmişte tütün endüstrisinin izlediği yöntemlere başvurduğunu savunan Guterres, şu ifadeleri kullandı:
"Üzerine yakıt dökerken yangını söndüremezsiniz. Ne var ki, fosil yakıt sektöründeki güçlü çevreler tıpkı geçmişte tütün endüstrisinin izlediği stratejiyi uygulamaya devam ediyorlar. Bilimsel gerçekleri çarpıtıyor, politikaların hayata geçirilmesini geciktiriyor, eyleme geçilmesini engelliyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar bunun bedelini öderken kendileri devasa karlar elde ediyorlar."
"BU, BİR İKLİM ADALETİ MESELESİDİR"
İklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerin daha güçlü biçimde korunması gerektiğine işaret eden Guterres, gelişmiş ülkelere uyum finansmanını üç katına çıkarma taahhütlerini hayata geçirme çağrısında bulundu.
Söz konusu kaynakların özellikle desteğe en fazla ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması gerektiğini belirten Guterres, finansman taahhütlerinin somut takvimlerle desteklenmesini istedi.
Guterres, "Bu sözün arkasına hemen somut tarihler ve finansal kaynaklar koyun. Çünkü hayatlar buna bağlı. Bu krizin oluşumunda en az payı olan ülkeler, krizin en ağır sonuçlarıyla baş başa bırakılamaz. Bu, bir iklim adaleti meselesidir." ifadelerini kullandı.
TEMİZ ENERJİ VE EMİSYONLAR İÇİN SOMUT ADIM ÇAĞRISI
İklim kriziyle mücadelenin asıl sınavının müzakere salonları dışında verileceğini belirten Guterres, ülkelerin somut adımlara odaklanması gerektiğini vurguladı.
Fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması, temiz enerji kullanımının hızla yaygınlaştırılması ve enerji şebekelerinin modernize edilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, metan emisyonlarının ciddi ölçüde düşürülmesinin ve ormanların yeniden canlandırılmasının önemine işaret etti.
BM Genel Sekreteri, iklim finansmanının gelişmekte olan ülkelere ulaştırılmasının da öncelikler arasında bulunması gerektiğini bildirdi.
"İKLİM ADALETİ MÜCADELESİNDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"
Guterres, açıklamasında sivil toplum kuruluşlarına, gençlere, bilim insanlarına ve iklim krizinden doğrudan etkilenen topluluklara da seslendi.
Hükümetler arasında uzlaşma sağlanmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Guterres, toplumun tüm kesimlerini iklim politikaları konusunda daha fazla sorumluluk talep etmeye çağırdı.
Guterres, "İklim krizi, hükümetlerin ortak bir paydada buluşmasını beklemeyecektir. Biz de bekleyemeyiz. Gerçekleri yaymaya devam edin. Eylem talep etmeye devam edin. Baskıyı artırmaya devam edin. Hükümetlerden ve şirketlerden hesap sorun. İklim adaleti mücadelesinden asla vazgeçmeyin." dedi.
GUTERRES'TEN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamasının sonunda COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Guterres, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye hükümetine, Türk halkına ve Antalya'ya teşekkür etti.
BM Genel Sekreteri ayrıca zirve sürecindeki yoğun çalışmaları nedeniyle COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'a da teşekkürlerini sundu.