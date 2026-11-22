Antalya'da gerçekleştirilen COP31 zirvesi, ülkeler arasında kapsamlı bir uzlaşma sağlanamadan tamamlandı. Zirvenin ardından "COP31'in sona ermesi üzerine" başlıklı bir açıklama yayımlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim kriziyle mücadelede beklenen sonucun alınamamasına tepki gösterdi.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşma tehlikesine işaret eden Guterres, fosil yakıt sektörüne yönelik sert eleştirilerde bulunurken gelişmiş ülkelere finansman taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. Guterres, zirveye ev sahipliği yapan Türkiye'ye de teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (Foto: AA)

"BİLİMSEL GERÇEKLER KONUSUNDA HİÇBİR BELİRSİZLİK YOK"

Zirvede uzlaşmaya varılamamasının iklim krizinin gerçeklerini değiştirmediğini vurgulayan Guterres, küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmaya devam ettiğini ve aşırı hava olaylarının giderek şiddetlendiğini bildirdi.

Emisyon seviyelerinin hâlâ çok yüksek olduğuna işaret eden Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu başarısızlık, gerçekleri değiştirmiyor. Müzakere masasında bir uzlaşma sağlanamamış olabilir. Ancak bilimsel gerçekler konusunda hiçbir belirsizlik yok. Sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor. İklim kaynaklı aşırı hava olayları giderek şiddetleniyor. Emisyon seviyeleri halen çok yüksek. Üstelik yaşanan her gecikme, önümüzdeki görevi daha zor ve daha maliyetli hale getiriyor."

1,5 DERECE HEDEFİNDE ZAMAN DARALIYOR

Dünyanın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini aşmanın eşiğine geldiğini belirten Guterres, bu aşımın mümkün olduğunca kısa süreli ve sınırlı tutulabilmesi için zamanın hızla daraldığı uyarısında bulundu.

Emisyonların içinde bulunulan 10 yıllık dönemde köklü biçimde azaltılması gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, "1,5 derece hedefinin aşılma miktarını ve süresini sınırlamak için bu 10 yıl içinde emisyonlarda köklü ve hızlı bir düşüş sağlamamız gerekiyor. COP31'den çıkarılması gereken ders çok net. Dünya, iklim kriziyle mücadele etmek için çok daha fazlasını yapmalı. Hem de hemen şimdi." dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE FİNANSMAN ÇAĞRISI

İklim krizinin sonuçlarıyla mücadelede en fazla emisyona neden olan ülkelerin öncülük etmesi gerektiğini belirten Guterres, gelişmiş ülkelerin daha önce verdikleri finansman sözlerini yerine getirmesini istedi.

Gezegenin yıkımından kazanç sağlayanların, gezegeni koruma mücadelesinin koşullarını belirleyemeyeceğini vurgulayan Guterres, iklim krizini derinleştiren temel etkenin fosil yakıt kullanımı olduğunu ifade etti.

Kömür, petrol ve doğal gaza bağımlılığın sürmesinin iklim krizini ağırlaştırdığını belirten Guterres, bu durumun ekonomileri fiyat dalgalanmalarına karşı savunmasız bıraktığını ve enerji güvenliğini zayıflattığını kaydetti.