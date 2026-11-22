ABD'deki laboratuvardan gelen sonuçlara göre, incelenen örnekler MÖ 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Yaklaşık 4 bin 300 yıllık olduğu belirtilen ahşap parçaları, Nuh Tufanı'nın gerçekleştiği öne sürülen tarihlerle örtüşmesi nedeniyle araştırmacıların dikkatini çekti.

5 ÜLKEDEN 20 ARAŞTIRMACI KATILDI

Durupınar Formasyonu'nda 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmalarda beş farklı ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı görev aldı.

Jeofizik, jeoloji ve arkeoloji gibi farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla yürütülen çalışmalarda, formasyonun yapısı ve geçmişine ilişkin bulgular incelendi.

Araştırmalar sırasında tespit edilen ahşap ve kömürleşmiş parçalar, yaşlarının belirlenmesi amacıyla ABD, İsviçre ve TÜBİTAK laboratuvarlarına gönderildi.

ABD'den gelen ilk analiz sonuçları araştırma ekibi tarafından değerlendirmeye alınırken, diğer laboratuvarlardan gelecek verilerin de karşılaştırılması bekleniyor.

"AHŞABIN YAŞI NUH TUFANI İÇİN ÖNE SÜRÜLEN TARİHLERLE ÖRTÜŞÜYOR"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla, yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen örneklerin tarihlendirilmesinin araştırma açısından önemli olduğunu belirtti.

Atilla, ABD'deki laboratuvardan gelen sonuçların Nuh Tufanı için öne sürülen tarihlerle örtüştüğüne dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Bunları Amerika, İsviçre ve TÜBİTAK'a karbon-14 analizleri için göndermiştim. Dün itibarıyla Amerika'daki laboratuvarın sonuçları geldi. Kutsal kitaplara göre Nuh Tufanı milattan önce 2300 yıllarında meydana gelmiş. Bizim karbon-14 tarihlendirmemiz tam da bu tarihlere uyuyor. Analizimizde örnekler milattan önce 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Bu da bizim için çok önemli, çok ilginç bir sonuç oldu. Şimdi bir an önce TÜBİTAK'taki ve İsviçre'den gelecek sonuçları bekliyoruz. Hepsini birlikte karşılaştırarak son bir değerlendirme yapacağız"

İKİ AHŞAP ÖRNEĞİ YAKLAŞIK 4 BİN 300 YILLIK

Araştırma ekibinin başkan yardımcısı Andrew Jones da ABD'de gerçekleştirilen karbon-14 analizlerinin iki ahşap örneğinin yaklaşık 4 bin 300 yıllık olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Jones, tarihlendirme sonuçlarının Nuh Tufanı için öne sürülen bazı tarihlerle örtüştüğünü ancak bu bulguların tek başına Durupınar Formasyonu'nun Nuh'un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.

GÖZLER TÜBİTAK VE İSVİÇRE'DEN GELECEK SONUÇLARDA

ABD'deki laboratuvardan gelen ilk bulguların ardından araştırma ekibi, İsviçre ve TÜBİTAK'ta gerçekleştirilen analizlerin tamamlanmasını bekliyor.

Üç farklı merkezden elde edilecek sonuçların karşılaştırılmasıyla ahşap ve kömürleşmiş örneklerin tarihlendirilmesine ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirme yapılması hedefleniyor.

Durupınar Formasyonu'ndaki araştırmaların sonuçları, Nuh'un Gemisi ile ilişkilendirilen bölgenin geçmişine yönelik bilimsel çalışmalar açısından önem taşıyor.