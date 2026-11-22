DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 18. kez İmralı Adası'na gitti.



DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin çantasında İzleme Komisyonu'nun olduğu değerlendiriliyor.







"ARTIK SON MERHALE"



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde "Önümüzdeki en kısa içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacak. Artık son merhaleye geçiyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli adım olacak. Bu adımların bir parçası da İzleme Komisyonu'nun kurulmasıdır" demişti.



Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde "Önümüzdeki en kısa içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacak. Artık son merhaleye geçiyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli adım olacak. Bu adımların bir parçası da İzleme Komisyonu'nun kurulmasıdır" demişti.Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı. İmralı'daki görüşmenin içeriğine ve süresine ilişkin açıklamanın heyetin adadan dönüşünün ardından yapılması bekleniyor. İMRALI'YA SON ZİYARET



DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'na son ziyaretini 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirmişti. Söz konusu ziyaret, TBMM'den geçen "çerçeve yasa" düzenlemesinin ardından yapılan ilk temas olma özelliğini taşıyordu.