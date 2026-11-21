Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Ankara'da görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nu Ankara'da kabul etti." denildi.

Mehmet Seman Ağaoğlu ve Hakan Fidan (Foto: AA)

Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

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