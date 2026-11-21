Ankara'da Türkmen Cephesi görüşmesi: Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Ankara'da görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nu Ankara'da kabul etti." denildi.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel