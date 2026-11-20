Şanlıurfa'da kendilerini Jandarma İstihbarat personeli ve MİT mensubu olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin 2026 yılı içinde yaklaşık 1 milyon 498 bin TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

DERNEK ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK DAĞITMIŞLAR

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Karaköprü ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek mercek altına alındı. Derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş.'nin kendisini "Jandarma İstihbarat Yüzbaşı ve MİT personeli" olarak tanıttığı belirlendi.

Şanlıurfa'da kendilerini MİT ve Jandarma İstihbarat personeli olarak tanıtan şebekeye operasyon düzenlendi. (Fotoğraflar: AA)

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dernek üyelerine sahte MİT kimlikleri verdiği, vatandaşlara silah ve kimlik temin etme ve adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulunduğu tespit edildi.

TSK VAKFI BAHANESİYLE PARA TOPLAMIŞLAR

Derneğin resmi bir hesap numarası bulunmamasına rağmen şüphelilerin, vatandaşlardan topladıkları paraların "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yatırılacağı" yönünde beyanda bulunduğu ve farklı miktarlarda usulsüz para topladığı ortaya çıktı.

MASAK raporları üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2026 yılı içerisinde toplam 1 milyon 498 bin TL haksız kazanç elde ettiği ve bu paraları dernek amacı dışında kullandığı belirlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 5'İ TUTUKLANDI

JASAT tarafından düzenlenen operasyonda dernek başkanı D.Ş., kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ile E.Y., K.A., A.A. ve M.D. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.