Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ.ALİ CAMİSİ'NDE KILDI

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan ve çıkışta vatandaşla sohbet eden Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

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