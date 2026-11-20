Başkan Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı: Vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ.ALİ CAMİSİ'NDE KILDI
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi.
Burada cuma namazını kılan ve çıkışta vatandaşla sohbet eden Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel