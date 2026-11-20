Filo Jet faciasında suçlama değişti: 9 zanlı kasten öldürme suçundan soruşturuluyor
Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasında dokuz zanlı, 13’üncü kez hakim karşısına çıktı. Tahkikat polisi Mehmet Mannaş, yeni bilirkişi raporlarının ardından soruşturmanın “kasten öldürme” suçu kapsamında sürdürüldüğünü açıkladı. Mahkeme zanlıların tutukluluk süresini üç gün uzatırken, hayatını kaybedenlerin yakınları mahkeme önünde tepki gösterdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. Girne Kaza Mahkemesindeki duruşmaya şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebattan Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov katıldı.
BİLİRKİŞİ RAPORLARI SUÇLAMAYI DEĞİŞTİRDİ
Soruşturmayı yürüten polis memuru Mehmet Mannaş, zanlılar hakkında başlangıçta Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 210'uncu maddesinde düzenlenen "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan işlem yapıldığını söyledi. Mannaş, yeni bilirkişi raporları ve bulgular üzerine zanlıların aynı yasanın 205'inci maddesinde düzenlenen "kasten öldürme" suçu kapsamında soruşturulduğunu açıkladı.
Mannaş, geminin batmasına yol açtığı değerlendirilen ihmallerin ağır nitelikte olduğunu ve mürettebatın kaza sırasındaki sorumluluklarının araştırıldığını kaydetti.
GEMİNİN ONARIMINDA UYGUNSUZ MALZEME KULLANILMIŞ
Mannaş'ın mahkemeye aktardığına göre bilirkişiler, geminin batmasıyla daha önce yapılan onarım arasında bağlantı tespit etti. Raporda, tersanede yapılması gereken onarımda uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı belirtildi. Mannaş, geminin gerekli koşullarda onarılmaması nedeniyle battığı yönündeki bilirkişi değerlendirmesinin soruşturma dosyasına girdiğini söyledi.
Onarımda kullanılan malzemelerin 13 Haziran'da satın alındığını belirten Mannaş, tamirata katılan ve süreçten haberdar olan kişilerin sorumluluklarının araştırıldığını kaydetti.
ONARIMIN ÖDEMELERİ VE KAPTANLARIN ROLÜ DOSYADA
Mannaş, şirket direktörü Ali Özdülger'in gemideki tamirattan ve yapılan ödemelerden haberdar olduğunu mahkemeye aktardı. Polisin, Özdülger'in onarım masraflarını bilerek karşıladığı ve şirket direktörü olarak süreçte sorumluluğu bulunduğu yönünde değerlendirme yaptığını belirtti.
Birinci kaptan Mustafa Öz'ün gemiyi dönemin mürettebatıyla birlikte onardığını söyleyen Mannaş, Serkan Taçyıldız'ın da tamiratta görev aldığını kaydetti. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz ve ikinci makinist Metin Gül'ün de onarımdan haberdar olduklarının değerlendirildiğini bildirdi.
MÜRETTEBAT İFADESİNDE AÇIK KAPI AYRINTISI
Geminin su geçirmez kapıları ve su geçişleriyle ilgili bilirkişi raporları da duruşmada gündeme geldi. Mannaş, bu raporların suçlamanın değişmesinde etkili olduğunu ve zanlıların kapılara ilişkin sorumluluklarının araştırıldığını söyledi.
Mannaş, mürettebattan bir kişinin ifadesinde gemideki tüm kapıların açık olduğunu söylediğini aktardı. Bir başka mürettebat üyesinin batma sırasında görevini yerine getirmediği yönünde tespitler bulunduğunu belirten Mannaş, Raşat İbrahimov'un gemideki görev ve sorumluluklarının da incelendiğini kaydetti.
TAMİRAT FOTOĞRAFLARININ GÖNDERİLDİĞİ HESABA ULAŞILAMADI
İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın gönüllü ifadesinde sözünü ettiği e-posta yazışmaları da mahkemede ele alındı. Mannaş, Seraslan'ın onarım fotoğraflarının e-postayla gönderildiğini söylediğini ve ilgili hesabın şirket tarafından kapatıldığının tespit edildiğini bildirdi.
Seraslan'ın avukatı Bahar Ersözer, hesabı şirketin kapattığının nasıl belirlendiğini sordu. Mannaş, Seraslan'ın hesabının kapatıldığını, Metin Gül'ün hesabına da erişemediklerini ve şifrelerin değiştirildiğini söyledi. Yazışmaların henüz temin edilemediğini belirten Mannaş, el konulan telefonların inceleneceğini kaydetti.
MÜRETTEBATIN ACİL DURUM GÖREVLERİ İNCELENİYOR
Bilirkişiler, Türk Loydundan alınan belgeler ile Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu ve Yüksek Hızlı Tekneler Kodu kapsamındaki kayıtları inceliyor. Mannaş, bu belgeler üzerinden gemi personelinin görev ve yetkilerinin ayrı ayrı değerlendirildiğini söyledi.
Dosyadaki 9 Ekim 2026 tarihli görev çizelgesinde mürettebatın normal çalışma koşullarında ve acil durumlarda üstlendiği sorumluluklar yer alıyor. Polis, personelin gemi batarken bu görevleri yerine getirip getirmediğini araştırıyor.
TÜRKİYE'DE DÖRT KİŞİNİN İFADESİ BEKLENİYOR
Mannaş, Türkiye'de ifadesine başvurulmak istenen kişilerden ikisinin dinlendiğini, dört kişinin ise henüz ifadesinin alınamadığını bildirdi. Duruşmada şirket müdürü Saim İlkılıç ile geminin önceki baş makinisti Şimşek'in adları da gündeme geldi. Avukat Ersözer, Serkan Taçyıldız ve Onur Karaca'nın ifadelerinin alındığını söyledi. Türkiye'den temin edilen belgeler ve alınan ifadeler üzerindeki inceleme sürüyor.
GÖRÜNTÜLERDE GEMİNİN ALT BÖLÜMÜ YER ALMIYOR
Bilirkişiler, geminin batmasına ilişkin görüntüleri de inceliyor. Mannaş, kayıtlarda geminin yan kısmının görüldüğünü, alt bölümüne ait görüntü bulunmadığını ve mevcut görüntüler üzerinden rapor hazırlandığını söyledi.
Bir önceki duruşmada, geminin sefer veri kayıt cihazının arızaları kaydetmediği ve olay gününe ait ses kaydının bulunmadığı açıklanmıştı. Mannaş, soruşturma kapsamında 300'ün üzerinde ifade alındığını, geminin geçmiş kazaları ve denetimlerine ilişkin belgelerin de Türkiye'den temin edildiğini bildirmişti.
Önceki duruşmada ayrıca gemide bulunması gereken 35 can simidinden 14'ünün mevcut olduğu ve 12 çocuk can yeleğinin eksik bulunduğu aktarılmıştı. Liman Dairesinin denetimlerde belirlediği bazı eksikliklerin şirket tarafından sonradan giderildiği belirtilmişti.
HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINDAN MAHKEME ÖNÜNDE TEPKİ
Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları, 13'üncü duruşma sırasında Girne Kaza Mahkemesi önünde bekledi. Bazı aile üyeleri, zanlılar mahkemeye getirilirken ve duruşmanın ardından götürülürken sözlü tepki gösterdi.
Aileler, 23 Ekim'deki dokuzuncu duruşmada da zanlılar salona alınırken "Katiller! Allah belanızı versin!" diye seslenmişti.
DOKUZ ZANLIYA ÜÇ GÜN EK TUTUKLULUK
Mannaş, geminin onarımına ilişkin teknik incelemelerin ve zanlıların sorumluluklarına yönelik araştırmanın sürdüğünü belirterek ek tutukluluk talebinde bulundu. Yargıç Mine Gündüz Sergen, dokuz zanlının üç gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.