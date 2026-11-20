Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. Girne Kaza Mahkemesindeki duruşmaya şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebattan Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov katıldı.

Mannaş, geminin batmasına yol açtığı değerlendirilen ihmallerin ağır nitelikte olduğunu ve mürettebatın kaza sırasındaki sorumluluklarının araştırıldığını kaydetti.

Yeni bilirkişi raporlarının ardından Filo Jet soruşturması “kasten öldürme” suçu kapsamında sürdürülüyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

GEMİNİN ONARIMINDA UYGUNSUZ MALZEME KULLANILMIŞ

Mannaş'ın mahkemeye aktardığına göre bilirkişiler, geminin batmasıyla daha önce yapılan onarım arasında bağlantı tespit etti. Raporda, tersanede yapılması gereken onarımda uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı belirtildi. Mannaş, geminin gerekli koşullarda onarılmaması nedeniyle battığı yönündeki bilirkişi değerlendirmesinin soruşturma dosyasına girdiğini söyledi.

Onarımda kullanılan malzemelerin 13 Haziran'da satın alındığını belirten Mannaş, tamirata katılan ve süreçten haberdar olan kişilerin sorumluluklarının araştırıldığını kaydetti.

ONARIMIN ÖDEMELERİ VE KAPTANLARIN ROLÜ DOSYADA

Mannaş, şirket direktörü Ali Özdülger'in gemideki tamirattan ve yapılan ödemelerden haberdar olduğunu mahkemeye aktardı. Polisin, Özdülger'in onarım masraflarını bilerek karşıladığı ve şirket direktörü olarak süreçte sorumluluğu bulunduğu yönünde değerlendirme yaptığını belirtti.

Birinci kaptan Mustafa Öz'ün gemiyi dönemin mürettebatıyla birlikte onardığını söyleyen Mannaş, Serkan Taçyıldız'ın da tamiratta görev aldığını kaydetti. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz ve ikinci makinist Metin Gül'ün de onarımdan haberdar olduklarının değerlendirildiğini bildirdi.