Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fitto ile görüştü.

Bakan Fidan görüşmede, Fitto'nun Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını ve oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladıklarını belirterek, Türkiye'nin AB ile ilişkilere ve işbirliğine verdiği önemi vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Fitto (solda) ile görüştü. (Fotoğraflar: AA)

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN REHİN ALINMASINA İZİN VERİLMESİN"

Fidan, Türkiye ile AB'nin ortak menfaatler temelinde önemli adımlar atabileceğini kaydederek, "Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin GKRY tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin" doğru bir strateji olmadığının altını çizdi.

Bakan Fidan ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye ve AB'nin ortak ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini, bu konunun Kıbrıs meselesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti.