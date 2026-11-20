İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan arıza ve kazalara bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultan'da durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı.

İETT OTOBÜSÜ İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi.