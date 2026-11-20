Eyüpsultan’da durağa yanaşan İETT otobüsüne arkadan başka bir İETT otobüsü çarptı: 4 kişi yaralandı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan arıza ve kazalara bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultan'da durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı.
İETT OTOBÜSÜ İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüsler, trafiğin açılması için yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İETT'DEKİ İHMAL SAYIŞTAY RAPORUNDA
Öte yandan İstanbul'daki İETT otobüsleri ve metrobüslerdeki ihmaller Sayıştay raporuna da girdi. 2025 yılı denetim raporunda, fren ve motor arızası bulunan araçların seferden çekilmediği, onarımların yolculuk sonrasına ertelendiği tespitleri yer aldı. Bazı fren arızalarına yalnızca telefonla müdahale edildiği rapor edilirken, yolcu güvenliğini tehlikeye atan uygulamalar örneklerle gözler önüne serildi.