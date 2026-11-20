Olay sırasında Ovezova ile birlikte yaşadığı belirtilen eski polis Cemil Koç , ifadesinde olay anında lavaboda olduğunu, ses duyması üzerine salona geçtiğinde Ovezova'yı göremediğini ve aşağı indiğinde genç kadını yerde bulduğunu söyledi.

Cemil Koç (38) (sağda) ile ilgili Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova (29) (solda)

NE OLMUŞTU?

Ejegül Ovezova, 24 Temmuz 2023'te Cemil Koç ile birlikte yaşadığı Diyarbakır'daki dairenin 8'inci katından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Koç hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 4 Temmuz 2025 tarihli iddianamede, tartışma sırasında Ovezova'yı pencereden ittiği iddiasına yer verildi. Adli Tıp raporunda genç kadının tırnaklarından alınan örneklerde Koç'a ait DNA bulgularının da bulunduğu belirtildi. Savcılık, Koç hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Koç, Ayşe Tokyaz cinayeti sonrasında tutuklanmasının ardından Ovezova'nın ölümüyle ilgili davada da sanık olarak yargılanmaya başladı.

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