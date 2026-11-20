Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un yargılandığı Ejegül Ovezova davasında kritik gelişme! 8'inci kattaki dairede keşif yapıldı
Ayşe Tokyaz cinayetinin tutuklu sanığı eski polis Cemil Koç'un adının geçtiği Ejegül Ovezova'nın şüpheli ölümüne ilişkin davada olay yeri incelendi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bilirkişi ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen keşifte, Ovezova'nın hayatını kaybettiği dairedeki fiziki koşullar değerlendirildi.
Diyarbakır'da kamuoyunun yakından takip ettiği Ejegül Ovezova davasında önemli bir aşamaya geçildi. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Ovezova'nın hayatını kaybettiği Bağlar ilçesindeki sitede ve olayın yaşandığı dairede keşif yapıldı.
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, bilirkişi ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen incelemede, olayın meydana geliş şekli ve dairenin fiziki koşulları değerlendirildi. Keşiften elde edilecek bulguların dava dosyasındaki delillerin değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Olay sırasında Ovezova ile birlikte yaşadığı belirtilen eski polis Cemil Koç, ifadesinde olay anında lavaboda olduğunu, ses duyması üzerine salona geçtiğinde Ovezova'yı göremediğini ve aşağı indiğinde genç kadını yerde bulduğunu söyledi.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp incelemesinde Ovezova'nın tırnaklarından alınan örneklerde Cemil Koç'a ait DNA bulgularına da rastlandı.
NE OLMUŞTU?
Ejegül Ovezova, 24 Temmuz 2023'te Cemil Koç ile birlikte yaşadığı Diyarbakır'daki dairenin 8'inci katından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Koç hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 4 Temmuz 2025 tarihli iddianamede, tartışma sırasında Ovezova'yı pencereden ittiği iddiasına yer verildi. Adli Tıp raporunda genç kadının tırnaklarından alınan örneklerde Koç'a ait DNA bulgularının da bulunduğu belirtildi. Savcılık, Koç hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Koç, Ayşe Tokyaz cinayeti sonrasında tutuklanmasının ardından Ovezova'nın ölümüyle ilgili davada da sanık olarak yargılanmaya başladı.