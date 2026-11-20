Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıda, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Valilerle güvenlik yöneticilerinin katılacağı toplantının gündeminde, bölgedeki son gelişmeler de yer alacak.

SEKİZ İLİN GÜVENLİK YÖNETİCİLERİ TUNCELİ'DE BULUŞACAK

Toplantıya Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa'nın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılacak.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da toplantıda yer alacak. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin başkanları da Tunceli'de olacak.

BATMAN'DA 11 İLİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Bakan Çiftçi, bir önceki bölge valileri toplantısına 17 Ekim'de Batman'da başkanlık etmişti. Toplantıya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'ın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılmıştı.

Batman'daki toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki çalışmaların yanı sıra bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzenini güçlendirmeye yönelik adımlar değerlendirilmişti.

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