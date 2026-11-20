Soruşturma kapsamında Sözcü TV'ye kayyum atandı (Foto: DHA)

1 İSME EV HAPSİ 3 İSME YURT DIŞI YASAĞI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Yücekaleli "konutu terk etmeme", Sıdalı, Akgül ve Öz ise "imza" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda Yücekaleli hakkında "konutu terk etmeme", diğer 3 şüpheli hakkında ise "imza verme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

İsim Görevi Adli Kontrol Tedbiri Yonca Yücekaleli Eski Sözcü Medya Grubu Finans Müdürü Ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı. Funda Sıdalı Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı; öncesinde uzun süre Reklam Grup Başkanı olarak görev yaptı. İmza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. İsmail Öz Sözcü Medya Grubu şirket yetkilisi / Sözcü Medya Grubu bünyesindeki şirketlerin eski imza yetkilisi. İmza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mustafa Asım Akgül Eski Sözcü Medya Grubu Genel Müdürü. İmza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SÖZCÜ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, zanlı Burak Akbay hakkında Başsavcılığın 2016'daki soruşturma dosyası üzerinden "terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edilmişti.

Akbay hakkında 27 Eylül 2017'de iddianame düzenlendiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarılan açıklamada, iddianamede, Burak Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği aktarılmıştı.

Burak Akbay (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Açıklamada, "Burak Akbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak Akbay yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı." denilmişti.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporlarında Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık AŞ ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiğine ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu Estetik Yayıncılık AŞ ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ, SZC TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri veya yetkilileri olduğu tespit edilen 4 kişiye yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "Söz konusu soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Şüpheliler Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli gözaltına alınmıştı.

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Burak Akbay