Harf oyununa mühür! "G" harfini altıya benzetme dönemi bitti: Belediye meclislerinde seçim usulü değişti
Belediye başkanı ve başkan vekili seçimlerinde kurallar değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle belediye meclislerinde yapılacak seçimlerde birleşik oy pusulası ve tercih mührü uygulaması getirildi. Adaylık başvuruları ilk oturumla sınırlandırılırken gizli oylama, gözlemci görevlendirilmesi ve geçersiz oyların belirlenmesine ilişkin yeni esaslar düzenlendi. Peki, belediye başkanı seçimleri nasıl yapılacak, hangi oylar geçersiz sayılacak? İşte yeni yönetmeliğin ayrıntıları...
Belediye meclislerinde gerçekleştirilen belediye başkanı ve başkan vekili seçimlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile seçimlerde kullanılacak oy pusulalarından adaylık başvurularına, gizli oylamadan geçersiz oyların belirlenmesine kadar birçok konuda yeni kurallar getirildi.
BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMLERİNDE YENİ KURALLAR
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine 19/A maddesi eklendi.
Buna göre belediye başkanlığı veya belediye başkan vekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından 10 gün içinde kararlaştırılan toplantıda seçim gerçekleştirilecek.
Aday olmak isteyen belediye meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları, toplantının ilk birleşiminin ilk oturumunda başkanlık divanına başvuracak.
İlk oturumun ardından yeni adaylık başvurusu yapılamayacak. Ancak adaylar her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek.
OY PUSULALARINDA YENİ DÖNEM
Yeni düzenlemeyle belediye başkanı ve başkan vekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılacak.
Oy pusulalarında adayların adları ve soyadları alfabetik sırayla yer alacak. Belediye meclis üyeleri, tercih ettikleri adayın bulunduğu alana mühür basarak oy kullanacak.
Oy pusulaları başkanlık divanı tarafından bastırılacak ve oylamadan önce arka yüzleri mühürlenecek.
Oy verme işlemi gizli yapılacak. Bunun için en az iki kapalı oy verme kabini hazırlanacak ve şeffaf sandık kullanılacak.
HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?
Yönetmelikle geçersiz oyların belirlenmesine ilişkin esaslar da netleştirildi.
Buna göre başkanlık divanının mührünü taşımayan, üzerinde seçmeni tanıtıcı işaret bulunan veya birden fazla adaya tercih mührü basılan oy pusulaları geçersiz sayılacak.
Ancak aynı adayın alanına birden fazla mühür basılması ya da tercihin hangi adaydan yana olduğu anlaşılmak şartıyla mührün çizgi dışına taşması oyu geçersiz kılmayacak.
Sandıktan oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde ilgili turun seçimi yenilenecek.
ADAYLAR SEÇİM OTURUMUNU YÖNETEMEYECEK
Yeni düzenlemeye göre adaylar oy kullanabilecek ancak seçimin yapıldığı oturumları yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.
Talep eden siyasi parti grupları ve bağımsız üyeler adına birer gözlemci görevlendirilebilecek. Başkanlık divanı, seçimle ilgili itiraz ve öneriler hakkında karar vermeden önce gözlemcilerin görüşlerini dinleyerek tutanağa geçirecek.
OY PUSULALARI SAKLANACAK
Seçimde kullanılan oy pusulaları ve zarflar, sonuçların açıklanmasının ardından başkanlık divanı üyelerince imzalanıp mühürlenen zarflarda saklanacak.
Belgeler, dava açma süresi sona erene veya dava açılması halinde mahkeme kararı kesinleşene kadar muhafaza edilecek.
Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.
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