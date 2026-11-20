Emine Erdoğan Çocuk Hakları Kurulu'nu ağırladı! "Çocuklarımızın talepleri çok kıymetli"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu'nda yer alan 20 çocuğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik önerilerin gündeme geldiği buluşmada Emine Erdoğan, gençlerin taleplerinin önemine dikkat çekti.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu'nda yer alan 20 çocuğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Rukiye Rumeysa Yeniyıldız, COP31 kapsamında 13 Kasım'da Antalya'da "İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları" ana temasıyla düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'nun ardından hazırlanan 20 maddelik 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'ni okuyup Emine Erdoğan'a takdim etti. Bildirgede çocuklar, okullarda Sıfır Atık uygulamalarından elektronik atıkların toplanmasına kadar pek çok öneride bulundu.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ
Erdoğan, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"COP31 kapsamında 'İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları' temasıyla düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildirgeyi hazırlayan evlatlarımıza, forumu düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile UNICEF'e teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sundukları somut öneriler ve yönelttikleri talepler çok kıymetli. İnanıyorum ki yarınlarımıza yön verecek çocuklarımız çözümün bir parçası olduğunda iklim değişikliğiyle daha kararlı mücadele edeceğiz."
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