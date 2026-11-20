Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Rukiye Rumeysa Yeniyıldız, COP31 kapsamında 13 Kasım'da Antalya'da "İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları" ana temasıyla düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'nun ardından hazırlanan 20 maddelik 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'ni okuyup Emine Erdoğan'a takdim etti. Bildirgede çocuklar, okullarda Sıfır Atık uygulamalarından elektronik atıkların toplanmasına kadar pek çok öneride bulundu.

Çocuklar, iklim değişikliğiyle mücadele için hazırladıkları 20 maddelik bildirgeyi sundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ

Erdoğan, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31 kapsamında 'İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları' temasıyla düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildirgeyi hazırlayan evlatlarımıza, forumu düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile UNICEF'e teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sundukları somut öneriler ve yönelttikleri talepler çok kıymetli. İnanıyorum ki yarınlarımıza yön verecek çocuklarımız çözümün bir parçası olduğunda iklim değişikliğiyle daha kararlı mücadele edeceğiz."