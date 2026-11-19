Demre Belediye Başkanı Fahri Duran CHP'den istifa etti: Hükümet odaklı projelere vurgu... AK rozet mi geliyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in ardından Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Projelerini hayata geçirmek amacıyla partisinden ayrıldığını belirten Duran, Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy’deki arıtma ve Çayağzı projesinin hükümet odaklı işler olduğunu ve Demre Belediyesi’nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılamayacağını söyledi. İstifa gelişmelerinin ardından gözler Ankara’ya çevrilirken, Özdemir ve Duran’ın AK Parti rozeti takması bekleniyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer hakkında da katılım iddiası bulunuyor.
Antalya'da yerel siyaset hareketli saatler yaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in CHP ile yollarını ayırmasının ardından Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da partiden istifa ettiğini açıkladı.
İlçesindeki yatırımların yerel bütçeyle karşılanamayacak düzeyde olduğunu dile getiren Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, aldığı ayrılık kararının temelinde hizmet odaklı bir yaklaşım olduğunu belirtti.
Kendi döneminde bölgeye kazandırmak istediği altyapı ve çevre projelerine işaret eden Duran, şunları kaydetti:
"Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler. Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon TL bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana."
ANKARA'DA ROZET BEKLENTİSİ
Fahri Duran'ın istifasıyla birlikte dikkatler yeniden Ankara'ya çevrildi.
Daha önce partisinden istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in, bir süredir AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar kulislerde yerini koruyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Özdemir'e parti rozetini takması bekleniyor.
Ayrıca yerel yönetimlerde yaşanan bu hareketlilik kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer hakkında da benzer şekilde AK Parti'ye katılım iddiaları gündemdeki yerini alıyor.
Fahri Duran'ın da AK Parti'ye geçeceği kulislerde konuşuluyor.