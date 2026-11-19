Kendi döneminde bölgeye kazandırmak istediği altyapı ve çevre projelerine işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler. Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon TL bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana."