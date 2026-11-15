TikTok'ta dini değerler üzerinden jeton ticareti! Kâbe tavafını oyuna çevirdiler: Kaynak kodları 750 TL'den satışta
Sosyal medya platformu TikTok'ta dini değerlerin istismar edildiği yeni bir uygulama ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların Kâbe-i Muazzama'nın üç boyutlu görüntülerini kullanarak hazırladıkları tavaf simülasyonunda, izleyicilerden hediye ve jeton topladığı belirlendi. Canlı yayınlarda "Zemzem ikramı", "Şeytan taşlama" ve "7 şavt" gibi dini kavramlar ücretli etkileşimlere dönüştürülürken, simülasyonun kaynak kodlarının internet forumlarında 750 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu görüldü.
Sosyal medya platformu TikTok'ta Kâbe-i Muazzama ve hac ibadetine ilişkin kavramların kullanıldığı canlı yayınlar tepki çeken bir uygulamayı ortaya çıkardı. Bazı kullanıcılar, Kâbe'nin üç boyutlu görselleri etrafında avatarların döndüğü bir simülasyon hazırlayarak izleyicilerin hediye ve jeton göndermesini sağlayan bir sistem kurdu. Tavaf, şavt ve zemzem gibi dini kavramların oyuna dahil edildiği yayınlarda, gönderilen hediyelerin değerine göre farklı animasyonlar gösteriliyor. Söz konusu yazılımın kaynak kodlarının da internet forumlarında satışa çıkarıldığı belirtildi.
KÂBE'Yİ DİJİTAL OYUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER
TikTok'ta açılan bazı canlı yayınlarda, Kâbe-i Muazzama'nın üç boyutlu görüntüsü kullanılarak "Kâbe Tavaf" adı verilen bir simülasyon oluşturuldu.
Ekranın ortasında Kâbe görseli yer alırken, çevresinde kullanıcıları temsil eden avatar figürlerin döndüğü görülüyor.
İzleyiciler, canlı yayın sohbetine "katıl" yazarak simülasyona dahil olabiliyor. Sistem, kullanıcının adıyla oluşturduğu avatarı otomatik olarak Kâbe çevresinde döndürmeye başlıyor.
TAVAF VE ŞAVT KAVRAMLARI PUANLAMA SİSTEMİNE EKLENDİ
Canlı yayınlarda hac ibadetinin temel unsurlarından olan tavaf ve şavt kavramlarının oyun içi puanlama sisteminde kullanıldığı görüldü. Avatarların hareketleri sırasında ekranda "izleyici3 tavafını tamamladı, kabul olsun" ve "7 şavt" gibi ifadeler gösteriliyor.
Yayınların arka planında Telbiye duası ve çeşitli ilahiler çalınarak dini bir atmosfer oluşturuluyor.
Böylece dini ibadetlere ilişkin kavramlar, izleyicilerin katılımını ve etkileşimini artırmayı amaçlayan bir oyun sisteminin parçası haline getiriliyor.
DİNİ İBADETİ JETON ÇARKINA ÇEVİRDİLER
Simülasyonda kullanıcıların gönderdikleri TikTok hediyelerine ve jeton miktarlarına göre farklı animasyonlar devreye giriyor. Yayıncıların hazırladığı hediye tarifesinde dini kavramlara karşılık gelen özel efektler bulunuyor.
1-4 jeton: Gül hediyesi gönderildiğinde avatarın üzerinde su damlası efektiyle "Zemzem ikramı" bildirimi gösteriliyor.
5-29 jeton: Kullanıcının avatarı ekranda Hacerü'l-Esved'e selam veriyor.
30-99 jeton: "Hep birlikte şeytan taşlama" efekti ve sayacı devreye giriyor. Örneğin 55 taşlık toplu taşlama animasyonu 12 saniye sürüyor.
100 ve üzeri jeton: "Tavafı destek oldu, Allah kabul etsin" ifadesiyle özel destek ve örtü duyurusu yapılıyor.
EN ÇOK JETON GÖNDERENLER LİSTEYE GİRİYOR
Simülasyonda aynı anda 80 kişiye kadar kullanıcının avatarının Kâbe çevresinde dönebildiği belirtiliyor. Canlı yayına en fazla hediye gönderen veya etkileşim sağlayan kullanıcılar ise ekrandaki "İLK BEŞ" sıralama tablosunda gösteriliyor.
Böylece izleyicilerin daha fazla jeton göndermesini teşvik eden bir rekabet ortamı oluşturuluyor.
SKANDALIN TİCARETİNİ KURDULAR: KAYNAK KODLAR 750 TL'DEN SATIŞTA
Kâbe ve hac ibadetine ilişkin kavramların kullanıldığı simülasyonun yalnızca TikTok canlı yayınlarıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Çeşitli internet forumlarında yazılımın kaynak kodlarının satışa sunulduğu görüldü.
Forum ilanlarında "Kâbe Tavaf" simülasyonunun kaynak kodları 750 liradan başlayan fiyatlarla alıcılara sunuluyor.
Bu ilanlar, dini kavramların kullanıldığı canlı yayın sisteminin yazılım satışı üzerinden de ticari bir ürüne dönüştürüldüğünü gösteriyor.
DİNİ DEĞERLER ÜZERİNDEN KAZANÇ TARTIŞMASI
TikTok'taki söz konusu yayınlarda tavaf, zemzem, Hacerü'l-Esved'e selam ve şeytan taşlama gibi dini kavramların jeton karşılığında etkinleştirilen animasyonlarla ilişkilendirilmesi, dini değerlerin ticari amaçlarla kullanılması tartışmasını beraberinde getirdi.
Canlı yayınlarda kullanılan hediye sistemiyle izleyicilerden dijital ödeme alınırken, aynı uygulamanın yazılımının internet forumlarında ücret karşılığında sunulması da olayın bir diğer boyutunu oluşturdu.