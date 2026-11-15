Sosyal medya platformu TikTok'ta Kâbe-i Muazzama ve hac ibadetine ilişkin kavramların kullanıldığı canlı yayınlar tepki çeken bir uygulamayı ortaya çıkardı. Bazı kullanıcılar, Kâbe'nin üç boyutlu görselleri etrafında avatarların döndüğü bir simülasyon hazırlayarak izleyicilerin hediye ve jeton göndermesini sağlayan bir sistem kurdu. Tavaf, şavt ve zemzem gibi dini kavramların oyuna dahil edildiği yayınlarda, gönderilen hediyelerin değerine göre farklı animasyonlar gösteriliyor. Söz konusu yazılımın kaynak kodlarının da internet forumlarında satışa çıkarıldığı belirtildi.

TikTok'ta Kâbe'nin üç boyutlu görüntüsü kullanılarak hazırlanan tavaf simülasyonu tepki çekti. (Foto: Takvim Foto Arşivi) KÂBE'Yİ DİJİTAL OYUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER TikTok'ta açılan bazı canlı yayınlarda, Kâbe-i Muazzama'nın üç boyutlu görüntüsü kullanılarak "Kâbe Tavaf" adı verilen bir simülasyon oluşturuldu. Ekranın ortasında Kâbe görseli yer alırken, çevresinde kullanıcıları temsil eden avatar figürlerin döndüğü görülüyor. İzleyiciler, canlı yayın sohbetine "katıl" yazarak simülasyona dahil olabiliyor. Sistem, kullanıcının adıyla oluşturduğu avatarı otomatik olarak Kâbe çevresinde döndürmeye başlıyor. TAVAF VE ŞAVT KAVRAMLARI PUANLAMA SİSTEMİNE EKLENDİ Canlı yayınlarda hac ibadetinin temel unsurlarından olan tavaf ve şavt kavramlarının oyun içi puanlama sisteminde kullanıldığı görüldü. Avatarların hareketleri sırasında ekranda "izleyici3 tavafını tamamladı, kabul olsun" ve "7 şavt" gibi ifadeler gösteriliyor. Yayınların arka planında Telbiye duası ve çeşitli ilahiler çalınarak dini bir atmosfer oluşturuluyor. Böylece dini ibadetlere ilişkin kavramlar, izleyicilerin katılımını ve etkileşimini artırmayı amaçlayan bir oyun sisteminin parçası haline getiriliyor.