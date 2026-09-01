İsrail’de Türk donanması alarmı: Ankara’nın gücü Tel Aviv’i panikletti

Tel Aviv'in Türkiye'nin Suriye'ye yerleştirebileceği radar ve savunma sistemlerinin İsrail Hava Kuvvetlerinin hareket alanını sınırlandırabileceğinden endişe ettiği belirtildi.

Jerusalem Post, İsrail'in daha önce bir Suriye hava üssünü hedef almasının arkasında Türkiye'nin söz konusu noktaya radar veya başka askeri sistemler konuşlandırmasını engelleme amacının bulunduğunu öne sürdü.

İsrail güvenlik çevrelerine göre Türkiye konusunda en hassas başlıklardan birini Suriye oluşturuyor.

GAZZE'DE TÜRKİYE İHTİMALİNE DE KARŞILAR

İsrail'in Türkiye'ye yönelik kaygısının bir başka ayağını Gazze oluşturuyor.

Jerusalem Post, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Gazze için gündeme gelen Uluslararası İstikrar Gücü'nde görev almasına da sert biçimde karşı çıktığını aktardı.

İsrail ordusunun Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yaklaşımını bölgesel nüfuz meselesi olarak değerlendirdiği kaydedildi.

TÜRKİYE-MISIR YAKINLAŞMASI DA TAKİPTE

Güncel haberde Türkiye ile Mısır arasındaki askeri yakınlaşmaya da geniş yer ayrıldı.

İsrail güvenlik kaynaklarının, Ankara ile Kahire arasında son dönemde hızlanan askeri işbirliğini dikkatle takip ettiği belirtildi.

Türkiye'de gerçekleştirilen Anadolu Kartalı tatbikatına Mısırlı pilotların katılması ve ardından yapılan ortak özel kuvvet faaliyetlerinin, İsrailli çevrelerde iki ülkenin askeri koordinasyonunun derinleştiği şeklinde yorumlandığı aktarıldı.

MISIR'I TÜRKİYE'YE KARŞI YANINA ÇEKME HESABI

Jerusalem Post, İsrail güvenlik çevrelerinin Türkiye'nin deniz gücünü dengelemek amacıyla Mısır'la ortak hareket edilebileceği hesabı yaptığını da yazdı.

Ancak haberde bu senaryonun Tel Aviv açısından önündeki en büyük engelin yine Türkiye ile Mısır arasındaki hızla gelişen ilişkiler olduğu vurgulandı.

Mısır Savunma Bakanı'nın Ankara ziyareti ve iki ülke orduları arasında artan temasların Doğu Akdeniz'de yeni bir güç dengesi oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.