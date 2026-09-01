İsrail’de Türk donanması alarmı: Ankara’nın gücü Tel Aviv’i panikletti
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan askeri kapasitesi İsrail’de paniğe yol açtı. Jerusalem Post, İsrail Donanması’nın Türk savaş gemilerinin bölgedeki hareketliliğine karşı “caydırıcılık” faaliyeti yürüttüğünü yazdı. İsrail ordusunun Türkiye’nin denizden, karadan ve havadan atabileceği yeni adımlara karşı yüksek alarm seviyesinde olduğu belirtilirken, haberde Türk Donanması’nın gücü de açıkça itiraf edildi: “Güçlü ve görmezden gelinemez.”
İsrail'in Gazze ve Suriye'de sürdürdüğü saldırgan politikaların bölgede yol açtığı gerilim devam ederken Tel Aviv yönetiminin gözü bu kez Türkiye'nin askeri hamlelerine çevrildi.
İsrail merkezli Jerusalem Post, İsrail Donanması'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan etkinliği karşısında harekete geçtiğini yazdı.
Haberde İsrail tarafının amacının, Türk Donanması'nın yeni bölgelere yönelmesine karşı Ankara'ya "caydırıcılık mesajı" göndermek olduğu öne sürüldü.
İSRAİL ORDUSU YÜKSEK ALARMDA
Jerusalem Post'un İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail ordusu Türkiye'nin atabileceği yeni adımlara karşı yüksek alarm seviyesine geçti.
Tel Aviv'in yalnızca denizdeki hareketliliği değil, Türkiye'nin kara ve hava unsurlarını da yakından takip ettiği belirtildi.
İsrail'in özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çevresinin yanı sıra Suriye'de ve en ileri senaryoda Gazze'de Türkiye bağlantılı gelişmelere karşı hazırlık yaptığı aktarıldı.
TÜRK DONANMASININ GÜCÜNÜ İTİRAF ETTİLER
İsrail basınındaki haberin en dikkat çekici bölümü ise Türk Donanması'nın kapasitesine ilişkin değerlendirme oldu.
Jerusalem Post, İsrail ordusunun Türkiye'nin deniz gücünün "güçlü olduğunu ve görmezden gelinemeyeceğini" kabul ettiğini yazdı.
Bu değerlendirme, Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yükselen askeri kapasitesini artık doğrudan güvenlik hesaplarının merkezine aldığını ortaya koydu.
Haberde İsrail Donanması'nın vermek istediği mesaj da açık şekilde aktarıldı. Buna göre Tel Aviv, Ankara'nın Türk Donanması'nı bölgede istediği noktaya rahatlıkla taşıyamayacağını göstermeye çalışıyor.
TEL AVİV'İN ASIL ENDİŞESİ SURİYE
İsrail güvenlik çevrelerine göre Türkiye konusunda en hassas başlıklardan birini Suriye oluşturuyor.
Jerusalem Post, İsrail'in daha önce bir Suriye hava üssünü hedef almasının arkasında Türkiye'nin söz konusu noktaya radar veya başka askeri sistemler konuşlandırmasını engelleme amacının bulunduğunu öne sürdü.
Tel Aviv'in Türkiye'nin Suriye'ye yerleştirebileceği radar ve savunma sistemlerinin İsrail Hava Kuvvetlerinin hareket alanını sınırlandırabileceğinden endişe ettiği belirtildi.
GAZZE'DE TÜRKİYE İHTİMALİNE DE KARŞILAR
İsrail'in Türkiye'ye yönelik kaygısının bir başka ayağını Gazze oluşturuyor.
Jerusalem Post, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Gazze için gündeme gelen Uluslararası İstikrar Gücü'nde görev almasına da sert biçimde karşı çıktığını aktardı.
İsrail ordusunun Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yaklaşımını bölgesel nüfuz meselesi olarak değerlendirdiği kaydedildi.
TÜRKİYE-MISIR YAKINLAŞMASI DA TAKİPTE
Güncel haberde Türkiye ile Mısır arasındaki askeri yakınlaşmaya da geniş yer ayrıldı.
İsrail güvenlik kaynaklarının, Ankara ile Kahire arasında son dönemde hızlanan askeri işbirliğini dikkatle takip ettiği belirtildi.
Türkiye'de gerçekleştirilen Anadolu Kartalı tatbikatına Mısırlı pilotların katılması ve ardından yapılan ortak özel kuvvet faaliyetlerinin, İsrailli çevrelerde iki ülkenin askeri koordinasyonunun derinleştiği şeklinde yorumlandığı aktarıldı.
MISIR'I TÜRKİYE'YE KARŞI YANINA ÇEKME HESABI
Jerusalem Post, İsrail güvenlik çevrelerinin Türkiye'nin deniz gücünü dengelemek amacıyla Mısır'la ortak hareket edilebileceği hesabı yaptığını da yazdı.
Ancak haberde bu senaryonun Tel Aviv açısından önündeki en büyük engelin yine Türkiye ile Mısır arasındaki hızla gelişen ilişkiler olduğu vurgulandı.
Mısır Savunma Bakanı'nın Ankara ziyareti ve iki ülke orduları arasında artan temasların Doğu Akdeniz'de yeni bir güç dengesi oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.
YUNANİSTAN VE GKRY İLE TÜRKİYE'Yİ DENGELEME ARAYIŞI
İsrail'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yükselişine karşı Yunanistan ve GKRY ile askeri temaslarını da artırdığı belirtildi.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Dimitrios-Eleftherios Kataras'ın haziran ayında İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret hatırlatıldı.
Kataras ile İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel'in görüşmesinde iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ortak mekanizmaların geliştirilmesinin ele alındığı aktarıldı.
Jerusalem Post'un haberinde İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini dengelemeye çalışan bir hat oluşturabileceği değerlendirmesi de yer aldı.
İSRAİL BASININDA TÜRKİYE ENDİŞESİ YENİ DEĞİL
Tel Aviv'in Türkiye'nin askeri kapasitesine yönelik kaygıları son günlerde İsrail basınında peş peşe gündeme geliyor.
Jerusalem Post'ta 22 Ağustos'ta yayımlanan bir yorumda da Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki askeri varlığının İsrail açısından "kırmızı çizgi" olarak görülmesi gerektiği savunulmuş, özellikle Türk Donanması'nın büyüyen kapasitesine dikkat çekilmişti.
İsrail ordusunun Türkiye'nin atabileceği adımlara karşı yüksek alarmda olduğunun bildirilmesi ve Türk Donanması için kullanılan "güçlü ve görmezden gelinemez" değerlendirmesi, Tel Aviv'deki Türkiye endişesinin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.