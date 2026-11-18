İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini, iki hattın ise farklı güzergâhlardan hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, iptal kararının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi.



ŞEHİR HATLARI'NDAN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Şehir Hatları, resmi duyurusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır."