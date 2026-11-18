İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli! 3 hat iptal edildi: 18 Kasım'da iptal edilen seferler ve değişen güzergâhlar neler?
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Şehir Hatları, 18 Kasım Çarşamba günü için Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar hatlarındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı. Aşiyan çıkışlı iki hatta ise güzergâh değişikliğine gidildi. İşte iptal edilen ve güzergâhı değiştirilen vapur seferleri...
İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini, iki hattın ise farklı güzergâhlardan hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, iptal kararının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi.
ŞEHİR HATLARI'NDAN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI
Şehir Hatları, resmi duyurusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır."
İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ HANGİLERİ?
Şehir Hatları'nın 18 Kasım tarihli duyurusuna göre üç hatta seferler ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu.
İptaller özellikle Adalar ile Anadolu Yakası arasındaki deniz ulaşımını ve Bostancı-Kabataş güzergâhındaki yolculukları etkiliyor.
AŞİYAN HATLARINDA GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ
Şehir Hatları, sefer iptallerinin yanı sıra Aşiyan çıkışlı iki hatta da güzergâh değişikliği yapıldığını duyurdu.
Buna göre Aşiyan-Üsküdar hattı, ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar güzergâhında hizmet verecek.
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı ise Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergâhında çalışacak.
SEFERLER NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?
Şehir Hatları'nın açıklamasında iptal edilen seferlerin ve geçici güzergâh değişikliklerinin ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi. Seferlerin normale döneceği kesin bir tarih veya saat paylaşılmadı.
YOLCULARA SEFER SAATLERİNİ KONTROL ETME UYARISI
Olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımını etkilemesi nedeniyle vapur kullanacak yolcuların yola çıkmadan önce güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Şehir Hatları'nın iptal kararları, güzergâh değişiklikleri ve güncel sefer tarifeleri [Şehir Hatları resmi internet sitesi] üzerinden takip edilebiliyor.