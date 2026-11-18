ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lise ve dengi okul mezunlarının katıldığı 2026 KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları henüz açıklanmadı.