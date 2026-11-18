2026 KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
2026 KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre lise ve dengi okul mezunlarının katıldığı KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanır, tercih süreci ne zaman başlayacak?
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım başladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lise ve dengi okul mezunlarının katıldığı 2026 KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre sonuçlar 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS ortaöğretim puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Sonuçlara ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden de erişilebilecek.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu kadrolarına yönelik tercih süreci başlayacak.
ÖSYM tarafından hazırlanacak tercih kılavuzunda, alım yapılacak kadrolar, kontenjanlar ve başvuru koşulları yer alacak.
Adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen esaslara göre internet üzerinden gerçekleştirecek. Tercih tarihleri ve başvuru yöntemi ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.