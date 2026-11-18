CHP'de kurultay ayrılığı: YDK Üyesi Gülşah Deniz Atalar istifa etti
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülşah Deniz Atalar, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. 2007 yılından bu yana parti bünyesinde farklı kademelerde görev alan Atalar, 38. Olağan Kurultay hakkındaki iptal kararının ardından yaşanan süreci endişeyle takip ettiğini belirtti. Sürecin hukuki ile siyasi krize evrildiğini savunan Atalar, savunageldiği ilkeler doğrultusunda bu ayrılık kararını aldığını söyledi.
Gülşah Deniz Atalar, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğinin yanı sıra 2007 yılından bu yana farklı kademelerde görev üstlendiği parti üyeliğini de sonlandırdığını bildirdi.
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Açıklamasında CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararının ardından yaşanan gelişmelere değinen Atalar, ortaya çıkan sürecin hukuki ve siyasi bir krize dönüştüğünü savundu.
Gelişmeleri endişeyle takip ettiğini aktaran Atalar, "Gelinen aşamada gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Türkiye'nin geleceğine olan inancım ve bu değerler için mücadelem ise devam edecektir" ifadelerini kullandı.