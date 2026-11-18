Gelişmeleri endişeyle takip ettiğini aktaran Atalar, "Gelinen aşamada gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Türkiye'nin geleceğine olan inancım ve bu değerler için mücadelem ise devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gülşah Deniz Atalar