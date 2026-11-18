Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri Kızılay personelini ilgilendiriyor. Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Kızılayın faaliyetlerini yürütmek amacıyla görev bölgesinde fiilen çalışan personele nakdi tazminat ödenecek.

Kızılayın, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri doğrultusunda hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine destek sağlaması esas alındı.

Türk Kızılayın faaliyetlerini daha etkin yürütmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Genel Kurulda kabul edildiği aktarılan düzenlemeyle kurumun görevleri, yetkileri, hakları ve muafiyetleri kanuni çerçeveye alındı.

ÇADIR VE KONTEYNER ALIMLARINA ÖZEL DÜZENLEME

Afetlere müdahaleyi hızlandırmak amacıyla Kızılayın belirli ürün ve hizmetleri doğrudan temin edebilmesine imkan sağlanıyor.

Afet ve olağanüstü durumlarda, Türk Kızılay ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu işletme ve iştiraklerin bizzat ürettiği ilk yardım, afet lojistik ve geçici barınma ürün ve hizmetleri stratejik alım kapsamında değerlendirilecek.

Bu kapsamda çadır ve konteyner gibi geçici barınma ürünleri, belirlenen koşullarla Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan temin edilebilecek. Alımların ilgili bakanlıkla koordinasyon içerisinde, şeffaflık, rekabet, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda yapılması gerekecek.

KAN HİZMETLERİNDE YENİ ÖDEME SİSTEMİ

Türk Kızılay tarafından kamu hastaneleri ve kamu üniversitelerinin sağlık kuruluşlarına sağlanan kan bileşenlerinin bedellerine ilişkin ödeme sistemi de düzenleniyor.

Kan bileşenlerinin bedelleri, sözleşmelerde belirtilen ödeme tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doğrudan Türk Kızılaya aktarılacak. Ödenen tutarlar, ilgili sağlık hizmeti sunucularının alacaklarından mahsup edilecek.