Türk Kızılay Kanunu TBMM Genel Kurulunda kabul edildi: 9 maddelik düzenlemenin ayrıntıları
Türk Kızılay Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 9 maddelik düzenlemeyle Kızılayın görev ve yetkileri yasal çerçeveye kavuşturulurken, afet ve savaş bölgelerinde görev yapan personele nakdi tazminat, kan hizmetlerinde yeni ödeme sistemi, çadır ve konteyner alımlarında doğrudan temin imkânı getirildi. Düzenleme, uluslararası insani yardım faaliyetlerinden vergi muafiyetlerine kadar birçok yeniliği kapsıyor.
Türk Kızılay Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
KIZILAYIN GÖREVLERİ KANUNLA BELİRLENDİ
Türk Kızılayın faaliyetlerini daha etkin yürütmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Genel Kurulda kabul edildiği aktarılan düzenlemeyle kurumun görevleri, yetkileri, hakları ve muafiyetleri kanuni çerçeveye alındı.
Kızılayın, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri doğrultusunda hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine destek sağlaması esas alındı.
AFET VE SAVAŞ BÖLGELERİNDE GÖREV YAPANLARA TAZMİNAT
Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri Kızılay personelini ilgilendiriyor. Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Kızılayın faaliyetlerini yürütmek amacıyla görev bölgesinde fiilen çalışan personele nakdi tazminat ödenecek.
ÇADIR VE KONTEYNER ALIMLARINA ÖZEL DÜZENLEME
Afetlere müdahaleyi hızlandırmak amacıyla Kızılayın belirli ürün ve hizmetleri doğrudan temin edebilmesine imkan sağlanıyor.
Afet ve olağanüstü durumlarda, Türk Kızılay ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu işletme ve iştiraklerin bizzat ürettiği ilk yardım, afet lojistik ve geçici barınma ürün ve hizmetleri stratejik alım kapsamında değerlendirilecek.
Bu kapsamda çadır ve konteyner gibi geçici barınma ürünleri, belirlenen koşullarla Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan temin edilebilecek. Alımların ilgili bakanlıkla koordinasyon içerisinde, şeffaflık, rekabet, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda yapılması gerekecek.
KAN HİZMETLERİNDE YENİ ÖDEME SİSTEMİ
Türk Kızılay tarafından kamu hastaneleri ve kamu üniversitelerinin sağlık kuruluşlarına sağlanan kan bileşenlerinin bedellerine ilişkin ödeme sistemi de düzenleniyor.
Kan bileşenlerinin bedelleri, sözleşmelerde belirtilen ödeme tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doğrudan Türk Kızılaya aktarılacak. Ödenen tutarlar, ilgili sağlık hizmeti sunucularının alacaklarından mahsup edilecek.
SAVAŞ ESİRLERİ VE KAYIPLAR İÇİN İNSANİ ARACILIK
Türk Kızılayın uluslararası insani yardım faaliyetlerindeki görevleri de kanuni güvenceye kavuşturulacak. Kurum, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak savaş esirleri ile sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret edebilecek, aile haberleşmesini sağlayabilecek ve kayıp kişilerin araştırılmasına destek verebilecek.
Esir değişimleri ve aile birleşimlerinde insani aracı olarak görev alabilecek.
ULUSLARARASI YARDIMLARDA TEK YETKİLİ KURUM
Türk Kızılay, uluslararası Kızılay ve Kızılhaç kuruluşlarından Türkiye'ye gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması konusunda tek yetkili kuruluş olacak. Kurumun adı, bayrağı ve ambleminin izinsiz kullanılması da yasaklanacak.
VERGİ VE GÜMRÜK MUAFİYETLERİ
Kızılayın kuruluş amacı doğrultusunda ticari amaç güdülmeksizin ithal ettiği belirli bilimsel cihazlar, tıbbi teşhis ve tedavi araçları ile kan gruplama testleri gibi ürünlere gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Kurum ayrıca cezaevi yapı harcından muaf tutulacak.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARINDA KIZILAY TEMSİLİ
Kızılay il merkez ve ilçe şube başkanları, ilgili yerlerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinin üyeleri arasında yer alacak. Düzenlemeyle sosyal yardım faaliyetlerinde kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.