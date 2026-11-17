CHP'nin acı günü: Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren yaşamını yitirdi
9 Kasım'da medyana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'den acı haber geldi. Ekren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe başkanının cenaze programı belli oldu.
İstanbul Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren yaşamını yitirdi.
Kaza, 9 Kasım günü saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı.
ÖNCE TABELAYA SONRA İKİ ARABAYA ÇARPIP DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Ekren entübe edildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, KURTARILAMADI
Hastanede beyin kanaması geçiren Ekren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
CHP Pendik İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Abidin Ekren'in cenaze programı belli oldu.
Ekren, 18 Kasım 2026'da Pendik Sahil Müftülük Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde taziye programı düzenlenecek.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Pendik İlçe Başkanımız, kıymetli yol arkadaşım, Abidin abimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Partimize verdiğin emekleri, birlikte yürüdüğümüz yolu ve mücadelemizi asla unutmayacağım abim. Sana Allah'tan rahmet; ailene, sevenlerine ve tüm örgütümüze başsağlığı ve sabır diliyorum" paylaşımında bulundu.