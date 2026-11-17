CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren



BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, KURTARILAMADI



Hastanede beyin kanaması geçiren Ekren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU



CHP Pendik İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Abidin Ekren'in cenaze programı belli oldu.



Ekren, 18 Kasım 2026'da Pendik Sahil Müftülük Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.



Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde taziye programı düzenlenecek.