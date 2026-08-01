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İstanbul’da 3 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye katıldı... Tuzla, Şile, Çekmeköy yeninden hizmet kervanında

CHP’den ayrılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti’ye katıldı.

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İstanbul’da 3 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye katıldı... Tuzla, Şile, Çekmeköy yeninden hizmet kervanında

CHP'den ayrılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.

Bingöl, Çerkez ve Terzi AK Parti'nin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanı diğer AK Partili başkanlarla birlikte poz verdi.

İşte ilk fotoğraf:

İstanbul’da 3 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye katıldı... Tuzla, Şile, Çekmeköy yeninden hizmet kervanında-2

İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, kolumuza girene de hoşgeldin der, bağrımıza basar mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız." dedi.

Başkan Erdoğan 3 belediye başkanına rozet taktı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün rozetini Başkan Erdoğan taktı.Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün rozetini Başkan Erdoğan taktı.

İstanbul’da 3 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye katıldı... Tuzla, Şile, Çekmeköy yeninden hizmet kervanında-3

İstanbul’da 3 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye katıldı... Tuzla, Şile, Çekmeköy yeninden hizmet kervanında-4

Tuzla AK Parti İlçe Teşkilatı da "Vakit Tamam Hoş geldin" paylaşımıyla Eren Ali Bingöl'ün partiye katıldığını ilan etti.

İstanbul’da 3 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye katıldı... Tuzla, Şile, Çekmeköy yeninden hizmet kervanında-5

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