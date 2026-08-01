İstanbul’da 3 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye katıldı... Tuzla, Şile, Çekmeköy yeninden hizmet kervanında
CHP’den ayrılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti’ye katıldı.
CHP'den ayrılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
Bingöl, Çerkez ve Terzi AK Parti'nin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanı diğer AK Partili başkanlarla birlikte poz verdi.
İşte ilk fotoğraf:
İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, kolumuza girene de hoşgeldin der, bağrımıza basar mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız." dedi.
Başkan Erdoğan 3 belediye başkanına rozet taktı.
Tuzla AK Parti İlçe Teşkilatı da "Vakit Tamam Hoş geldin" paylaşımıyla Eren Ali Bingöl'ün partiye katıldığını ilan etti.
CHP'li Dedetaş görevinden uzaklaştırıldı
FETÖ'cü Burkay Karatepe yakalandı