Olay, saat 09.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar, tartışmayı sürdürerek birbirlerine küfretti.