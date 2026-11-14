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Pendik'te trafik magandası motokuryeye bıçak çekti! "Senin boğazını keseceğim" tehdidi kamerada

İstanbul Pendik’te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit eden otomobil sürücüsü, “Ben senin boğazını keseceğim” dedi. Trafik magandasının tehditleri motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Pendik'te trafik magandası motokuryeye bıçak çekti! "Senin boğazını keseceğim" tehdidi kamerada

Olay, saat 09.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar, tartışmayı sürdürerek birbirlerine küfretti.

Pendik'te trafik magandası, tartıştığı motokuryeye bıçak çekerek tehditler savurdu. (Fotoğraf: DHA)Pendik'te trafik magandası, tartıştığı motokuryeye bıçak çekerek tehditler savurdu. (Fotoğraf: DHA)

Tartışmanın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeyi, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti.

Video Oynatma İkonu Pendik'te trafikte bıçaklı tehdit kamerada

Pendik'te trafik magandası motokuryeye bıçak çekti! "Senin boğazını keseceğim" tehdidi kamerada-3

TRAFİK MAGANDASININ TEHDİTLERİ KASK KAMERASINDA

Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün elindeki bıçağı motokuryeye göstererek tehditler savurduğu anlar yer aldı. Görüntülerin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

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Pendik'te trafik magandası motokuryeye bıçak çekti! "Senin boğazını keseceğim" tehdidi kamerada-5 Pendik'te trafik magandası motokuryeye bıçak çekti! "Senin boğazını keseceğim" tehdidi kamerada-6 Pendik'te trafik magandası motokuryeye bıçak çekti! "Senin boğazını keseceğim" tehdidi kamerada-7
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