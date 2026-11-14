Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Kasım UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını korumanın önemini vurgulayan Ersoy, kaçak kazıların eserleri ait oldukları bağlamdan kopardığını ve geçmişi anlamamızı sağlayan bilimsel bilgileri geri dönülmez biçimde yok ettiğini ifade etti.

Kültür varlığı kaçakçılığına karşı ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını belirten Bakan Ersoy, toplumun desteğinin önemini vurgulayarak vatandaşları da bu mücadeleye destek vermeye davet etti.