Hamzabeyli'de 558,6 milyonluk kaçakçılık operasyonu: Şüpheli TIR'dan binlerce telefon, e-sigara ve ilaç çıktı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da milyonlarca TL değerinde devasa kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda denetimler aralıksız devam ediyor. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir TIR aracı yakın takibe alındı.
Ticaret Bakanlığı, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında şüpheli bulunan TIR'da yapılan aramada 558,6 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildiğini açıkladı.
ELE GEÇİRİLEN KAÇAK EŞYALARIN LİSTESİ
Gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurda sokulmak istenen TIR'da yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan şu kaçak malzemeler ele geçirildi:
- 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı,
- 4 bin 700 adet cep telefonu,
- 8 bin 233 adet ilaç,
- 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı,
- 3 bin 600 adet sigara filtresi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin ve kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketleri tespit edilen bir TIR aracı takibe alındı. Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmak istenen çok sayıda kaçak ticari eşya bulunduğu belirlendi. Gerçekleştirilen aramalarda; 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 adet sigara filtresi, 4 bin 700 adet cep telefonu, 8 bin 233 adet ilaç, 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı olmak üzere çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak; ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza teşkilatımızın etkin ve kararlı çalışmalarıyla aralıksız sürdürülecektir. Özellikle gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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