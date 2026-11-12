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İstanbul'da lodos ulaşımı vurdu! Vapur seferleri iptal, metroda aksama: Asıl fırtına yarın geliyor

İstanbul'da etkisini artıran kuvvetli lodos, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil kesimlerinde dalgalar yükselirken deniz ulaşımında iptaller yaşandı. Şehir Hatları bazı seferlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda ağaç devrilmesi nedeniyle seferler aksadı. Meteoroloji ise Marmara için fırtına uyarısını yineledi.

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İstanbul'da lodos ulaşımı vurdu! Vapur seferleri iptal, metroda aksama: Asıl fırtına yarın geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da etkisini artıran güney ve güneybatı yönlü kuvvetli rüzgar, özellikle kıyı kesimlerinde etkili oldu. Lodos nedeniyle denizde yüksek dalgalar oluşurken, deniz ve raylı ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle sahil kesimlerinde dalgalar yükselirken, bazı vapur seferleri iptal edildi. (Fotoğraf: AA)İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle sahil kesimlerinde dalgalar yükselirken, bazı vapur seferleri iptal edildi. (Fotoğraf: AA)

SAHİL KESİMLERİNDE DALGALAR YÜKSELDİ

Lodosun etkisiyle İstanbul'un kıyı bölgelerinde deniz hareketliliği arttı. Bakırköy sahilinde yükselen dalgalar kıyıya vururken, kuvvetli rüzgara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüşlerini sürdürdü.

Büyükçekmece sahilinde de deniz suyu, yükselen dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı.

İstanbul'da lodos ulaşımı vurdu! Vapur seferleri iptal, metroda aksama: Asıl fırtına yarın geliyor-3

METRO HATTINDA SEFERLER AKSADI

Kuvvetli rüzgarın etkilediği ulaşım noktalarından biri de metro hattı oldu. Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda, hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

İstanbul'da lodos ulaşımı vurdu! Vapur seferleri iptal, metroda aksama: Asıl fırtına yarın geliyor-4

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bazı seferler ikinci bir açıklamaya kadar gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler şöyle:
Vapur hattı
Sefer durumu
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
İptal
Büyükada-Sedef Adası
İptal
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
İptal
Ayrıca Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar güzergahında yapılacak.

İstanbul'da lodos ulaşımı vurdu! Vapur seferleri iptal, metroda aksama: Asıl fırtına yarın geliyor-5

METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan değerlendirmeye göre rüzgarın 12 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği, 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

12 Kasım Perşembe öğleden itibaren
BEKLENEN RÜZGAR
40-60 km/saat kuvvetli rüzgar
13 Kasım Cuma sabahından itibaren
BEKLENEN RÜZGAR
60-90 km/saat fırtına
14 Kasım Cumartesi akşamından itibaren
BEKLENEN RÜZGAR
Fırtınanın etkisini kaybetmesi

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