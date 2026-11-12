Ayrıca Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar güzergahında yapılacak.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bazı seferler ikinci bir açıklamaya kadar gerçekleştirilemeyecek.

METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan değerlendirmeye göre rüzgarın 12 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği, 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

12 Kasım Perşembe öğleden itibaren BEKLENEN RÜZGAR 40-60 km/saat kuvvetli rüzgar 13 Kasım Cuma sabahından itibaren BEKLENEN RÜZGAR 60-90 km/saat fırtına 14 Kasım Cumartesi akşamından itibaren BEKLENEN RÜZGAR Fırtınanın etkisini kaybetmesi

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