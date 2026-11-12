İstanbul'da lodos ulaşımı vurdu! Vapur seferleri iptal, metroda aksama: Asıl fırtına yarın geliyor
İstanbul'da etkisini artıran kuvvetli lodos, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil kesimlerinde dalgalar yükselirken deniz ulaşımında iptaller yaşandı. Şehir Hatları bazı seferlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda ağaç devrilmesi nedeniyle seferler aksadı. Meteoroloji ise Marmara için fırtına uyarısını yineledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da etkisini artıran güney ve güneybatı yönlü kuvvetli rüzgar, özellikle kıyı kesimlerinde etkili oldu. Lodos nedeniyle denizde yüksek dalgalar oluşurken, deniz ve raylı ulaşımda aksamalar meydana geldi.
SAHİL KESİMLERİNDE DALGALAR YÜKSELDİ
Lodosun etkisiyle İstanbul'un kıyı bölgelerinde deniz hareketliliği arttı. Bakırköy sahilinde yükselen dalgalar kıyıya vururken, kuvvetli rüzgara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüşlerini sürdürdü.
Büyükçekmece sahilinde de deniz suyu, yükselen dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı.
METRO HATTINDA SEFERLER AKSADI
Kuvvetli rüzgarın etkilediği ulaşım noktalarından biri de metro hattı oldu. Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda, hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.
BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bazı seferler ikinci bir açıklamaya kadar gerçekleştirilemeyecek.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Yapılan değerlendirmeye göre rüzgarın 12 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği, 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.