İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Barış Boyun silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Örgütün yönetici kadrosunda bulunduğu belirtilen Mehmet Recep Demir, Azerbaycan'da yakalandı.

Hakkında 48 ayrı yakalama emri bulunduğu öğrenilen Demir'in, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 318.2. maddesi kapsamında "Kanunsuz Sınır Geçme" suçundan tutuklandığı bildirildi.

TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mehmet Recep Demir'in Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla Azerbaycan adli makamlarına hitaben resmi iade talepnamesi düzenlendiği öğrenildi. Demir'in iade sürecine ilişkin işlemlerin Azerbaycan adli makamları nezdinde yürütülmesi bekleniyor.