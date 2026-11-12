4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ile Efe Batuhan A., Seyrantepe'deki bir hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan Erkin K. ve Sedanur Ü. ise ilk müdahalelerinin ardından Gaziosmanpaşa'da bulunan bir hastanede tedavi altına alındı.