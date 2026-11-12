Sarıyer’de zincirleme kaza! Motosiklet otobüsün altında kaldı
İstanbul Sarıyer’de kontrolden çıkan motosiklet, önce otomobile ardından yolcu indiren İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün altında sıkışan sürücüyle birlikte motosikletin çarptığı 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.40 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Beşiktaş istikametinde ilerleyen Buğra K. (23) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Yusuf A. (58) idaresindeki otomobile, ardından durakta yolcu indiren Abdülkerim O. (48) yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkıştı. Savrulan motosiklet, durakta bekleyen Erkin K. (22), Efe Batuhan A. (19) ve Sedanur Ü.'ye (27) çarptı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ile Efe Batuhan A., Seyrantepe'deki bir hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan Erkin K. ve Sedanur Ü. ise ilk müdahalelerinin ardından Gaziosmanpaşa'da bulunan bir hastanede tedavi altına alındı.
Yaralılardan Efe Batuhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmazken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.