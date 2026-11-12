İlhan Kandemir'in ifadesinde " Cesim Abi " olarak bahsettiği kişinin Mehmet Akbalık olduğu araştırmalar neticesinde ortaya çıkarıldı.

HTS telefon kayıtları ve tanık beyanlarını delil kabul ederek şüpheli Mehmet Akbalık hakkında “kasten öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla iddianame düzenledi.

Görükle-İrfaniye köyü Sülüklü mevkisinde terk edilmiş halde bulunan otomobilin çalıntı olduğu ve plakalarının sahte takıldığı saptandı.

SOL ARKA KAPIDAKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Otomobilin sol arka kapısının iç yüzeyinden alınan iki parmak izi, 2016 yılından itibaren kullanılmaya başlanan APFIS sistemi üzerinden yeniden incelemeye alındı.

Yapılan karşılaştırma neticesinde parmak izinin Mehmet Akbalık'a ait olduğu 17 Ekim'deki kriminal raporla kesinleşti.

Maktul Turgut Taşdemir

TELEFON SİNYALLERİYLE ÖRTÜŞTÜ

Savcılık soruşturmasında şüphelinin kullandığı değerlendirilen telefon hattına ilişkin HTS kayıtları da detaylandırıldı.

İş ortağı Şerif Gözcü adına kayıtlı hattın olaydan yaklaşık bir hafta önce Bursa'dan sinyal aldığı, cinayet saatlerinde ise olay yerine yakın baz istasyonlarından sinyal verdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Toplanan deliller doğrultusunda savcılık, Mehmet Akbalık'ın cinayete yardım ettiği kanaatine vardı.

İLK SALDIRI DEĞİLMİŞ Soruşturma detaylarında Turgut Taşdemir'in, öldürülmesinden yaklaşık 8 ay önce de silahlı saldırının hedefi olduğu bilgisine ulaşıldı. Taşdemir'in 21 Kasım 2007 tarihinde bisikletiyle iş yerine gittiği sırada takip edildiğini fark ettiği, bu esnada kendisine farklı noktalardan ateş açıldığı aktarıldı. Saldırıda yaralanan Taşdemir'in, kaçarak bindiği araçla polis merkezine sığındığı, söz konusu olayın da aileler arasındaki kan davasıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.