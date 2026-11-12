Bursa’da 18 yıl önceki kan davası cinayeti çözüldü: Çalıntı araçtaki parmak izi zanlıyı ele verdi... APFIS yakaladı
Muş’tan kan davası nedeniyle Bursa’ya göç eden Turgut Taşdemir’in okul önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Cinayette kullanılan çalıntı otomobilde bulunan faili meçhul parmak izleri, 18 yıl sonra yapılan teknolojik analizle çözüldü. İzlerin Mehmet Akbalık’a ait olduğunun saptanması ve telefon sinyallerinin olay yeriyle eşleşmesi üzerine savcılık şüpheli Akbalık hakkında ceza talebiyle dava açtı.
Bursa'da 2008 yılında okul önünde işlenen kan davası cinayeti, çalıntı otomobilin kapısında kalan parmak izinin 18 yıl sonra gelişen teknolojiyle incelenmesi sonucu çözüldü.
CİNAYETE YARDIMDAN CEZA TALEBİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Osmangazi ilçesinde Turgut Taşdemir'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olayda kullanılan çalıntı araçtaki parmak izlerinin Mehmet Akbalık'a ait olduğunu tespit ederek şüpheli hakkında 18 yıl sonra soruşturma başlattı.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Akbalık'ın cinayet sırasında araçta bulunan üçüncü kişi olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
Soruşturma dosyasında yer alan parmak izleri, telefon kayıtları ve şüpheli ifadelerini delil gösteren savcılık, Mehmet Akbalık hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılma talebinde bulundu.
Şüphelinin ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ FAYDA ETMEDİ
Olay, 2 Temmuz 2008'de Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi.
Muş'tan kan davası nedeniyle Bursa'ya göç eden 39 yaşındaki inşaat işçisi, 2 çocuk babası Turgut Taşdemir, Celal Bayar İlköğretim Okulu önünde otomobilden açılan ateş sonucu başına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti.
Saldırının ardından şüphelilerin 16 GA 454 plakalı otomobille kaçtığı belirlendi.
SAHTE PLAKALI ÇALINTI ARAÇLA KAN DAVASI İNFAZI
Polis ekiplerinin ikazına uymayan araç, İzmir Yolu üzerinde takibe alındı.
Araçtan inen Yusuf Akbalık yakalanırken, diğer şüpheli kaçmayı başardı.
Görükle-İrfaniye köyü Sülüklü mevkisinde terk edilmiş halde bulunan otomobilin çalıntı olduğu ve plakalarının sahte takıldığı saptandı.
İZLER APFIS SİSTEMİYLE ÇÖZÜLDÜ
Yargılama sürecinde otomobilde İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık dışında üçüncü kişinin yer aldığı belirlenmiş fakat kimliği saptanamamıştı.
İlhan Kandemir'in ifadesinde "Cesim Abi" olarak bahsettiği kişinin Mehmet Akbalık olduğu araştırmalar neticesinde ortaya çıkarıldı.
SOL ARKA KAPIDAKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ
Otomobilin sol arka kapısının iç yüzeyinden alınan iki parmak izi, 2016 yılından itibaren kullanılmaya başlanan APFIS sistemi üzerinden yeniden incelemeye alındı.
Yapılan karşılaştırma neticesinde parmak izinin Mehmet Akbalık'a ait olduğu 17 Ekim'deki kriminal raporla kesinleşti.
TELEFON SİNYALLERİYLE ÖRTÜŞTÜ
Savcılık soruşturmasında şüphelinin kullandığı değerlendirilen telefon hattına ilişkin HTS kayıtları da detaylandırıldı.
İş ortağı Şerif Gözcü adına kayıtlı hattın olaydan yaklaşık bir hafta önce Bursa'dan sinyal aldığı, cinayet saatlerinde ise olay yerine yakın baz istasyonlarından sinyal verdiğinin belirlendiği kaydedildi.
Toplanan deliller doğrultusunda savcılık, Mehmet Akbalık'ın cinayete yardım ettiği kanaatine vardı.
İLK SALDIRI DEĞİLMİŞ
Soruşturma detaylarında Turgut Taşdemir'in, öldürülmesinden yaklaşık 8 ay önce de silahlı saldırının hedefi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Taşdemir'in 21 Kasım 2007 tarihinde bisikletiyle iş yerine gittiği sırada takip edildiğini fark ettiği, bu esnada kendisine farklı noktalardan ateş açıldığı aktarıldı.
Saldırıda yaralanan Taşdemir'in, kaçarak bindiği araçla polis merkezine sığındığı, söz konusu olayın da aileler arasındaki kan davasıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
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