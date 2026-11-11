Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği ve organizasyon için teşekkür eden ve "İklim konusunda ilk görevimiz gerçeği söylemektir." diyen Guterres, iklim krizinin hızlı ilerlemesinin "acı bir gerçek" olduğunu belirterek, "2025'teki emisyonlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Son dört yıl, tarihin en sıcak yılları oldu. Ve fosil yakıt sektörü, gezegenimizi yok ederken hâlâ devasa kârlar elde etmeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan liderleri karşıladı (Foto: AA)

Guterres, iklim felaketlerinin, dünya çapında insanların yaşamlarını, geçim kaynaklarını ve ekonomileri sarstığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu yol, karşılıklı olarak garantili bir yıkıma götürüyor. Bilim, bu seviyenin üzerine çıkmanın artık kaçınılmaz olduğunu söylüyor. On bir yıl önce Paris'te dünya, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamayı taahhüt etmişti ancak bilim bize pes etmemizi söylemiyor. Bize daha sıkı mücadele etmemizi söylüyor. Gerçek şu ki bu sınırın ne kadar aşılacağını, ne kadar süreceğini ve ne kadar yıkıcı olacağını belirleme gücü elimizde."

Bu sınırın aşılmasının kalıcı bir kader değil, geçici bir ihlal olmasını sağlayacak güce sahip olunduğunu vurgulayan Guterres, "Bunun için liderlik gerekiyor. Gerçeği biliyoruz. Şimdi buna göre harekete geçmeliyiz. İklim eylemi, termometredeki rakamlar üzerine bir mücadeleden daha fazlasıdır. Hayatlarımız ve çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz." dedi.

"TÜM ÜLKELER ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMELİ"

Guterres, gelecek on yıla yön verecek şekilde son on yıldan çıkardığı üç ders olduğunu belirterek ilk derse atıfla sözlerini şöyle sürdürdü:

"On yıl önce güneş enerjisi dünyadaki elektriğin yüzde birini üretiyordu. Geçen yıl ise küresel elektrik talebindeki artışın neredeyse dörtte üçü tek başına güneş enerjisiyle karşılandı. On yıl önce satılan her yüz arabadan biri elektrikliydi. Bu yıl ise bu oran neredeyse her üç arabadan birine ulaşacak. Temiz enerji, artık dünyanın büyük bir bölümünde yeni elektrik üretiminin en ucuz kaynağıdır ve siyasi engellerin en şiddetli olduğu yerlerde bile ilerlemeye devam ediyor. Bu da bizi ikinci derse götürüyor: Fosil yakıtların dayanakları çöküyor. İnsanlığın dörtte üçü, fosil yakıt ithal eden ülkelerde yaşıyor. Kendilerinin yaratmadığı ve kontrol edemediği fiyat şoklarının esiri durumundalar. Son dönemdeki çatışmalar, bunun kronik güvensizliğe ve yaşam maliyetlerinde çöküşe yol açan bir reçete olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bilime dayalı, adil, düzenli ve eşitlikçi şekilde fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesini hızlandırmanın zamanı geldi ancak bu zorluğun boyutunu küçümsemeyelim. Fosil yakıtlar, dinozorların izinden gitmelidir. Bu kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Dinozorların bir lobi grubu yoktu. Fosil yakıtların ise var. Stratejileri basit: Bilimi çarpıtmak, politikaları geciktirmek, eylemi geciktirmek, hesap vermeyi geciktirmek."