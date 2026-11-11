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Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı

İstanbul Güngören'de hırsızlık amacıyla bir daireye girmeye çalışan şüpheli, tırmandığı pencerede mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca aşağı inemeyen şüpheli, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla kurtarıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı

Olay, sabah saatlerinde Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı binaya gelen şüpheli, girişte bekçi olduğunu fark etti.

2 metreden atlayamayan şüpheliyi itfaiye kurtardı. (Fotoğraf: DHA)2 metreden atlayamayan şüpheliyi itfaiye kurtardı. (Fotoğraf: DHA)

Bunun üzerine giriş kattaki iş yerinin duvarına tutunarak kablolara basan şüpheli, dairenin penceresinden içeri girmeye çalıştı. Ancak tırmandığı pencerede sıkışarak mahsur kaldı.

Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı-3

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

Şüphelinin pencerede asılı kaldığını gören mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı-4

Çevredekilerle de tartıştığı belirtilen şüpheli, yaklaşık 3 metre yükseklikte mahsur kaldığı yerden itfaiye merdiveniyle indirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı-5

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanıklarından Aysel Hamarat, "Hırsız kapının kilidini kırmış, içeriye girmiş. İnsanların olduğunu görünce çıkmış. Buradan tırmanmaya çalışmış. 1 saat orada asılı kaldı. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Kişiyi indirdiler. 'Kablo falan çalacağım' demiş ama bilmiyorum. Polis kişiyi götürdü" diye konuştu.

Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı-6

"YÜKSEKLİK KORKUSU OLDUĞU İÇİN 2 METREDEN ATLAYAMADI"

Mahalle sakini Vedat Sümer ise, "Sabah saatleriydi, komşumuz hırsızı camda asılı olarak görmüş. Güpegündüz kablo çalmak çok akıl ve mantık dışı. Yükseklik korkusu olduğu için 2 metreden atlayamadı. Polis, itfaiye ekipleri geldi, aşağıya indirip götürdüler" ifadelerini kullandı.

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Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı-8 Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı-9 Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı-10
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