Olayın görgü tanıklarından Aysel Hamarat, "Hırsız kapının kilidini kırmış, içeriye girmiş. İnsanların olduğunu görünce çıkmış. Buradan tırmanmaya çalışmış. 1 saat orada asılı kaldı. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Kişiyi indirdiler. 'Kablo falan çalacağım' demiş ama bilmiyorum. Polis kişiyi götürdü" diye konuştu.

"YÜKSEKLİK KORKUSU OLDUĞU İÇİN 2 METREDEN ATLAYAMADI"

Mahalle sakini Vedat Sümer ise, "Sabah saatleriydi, komşumuz hırsızı camda asılı olarak görmüş. Güpegündüz kablo çalmak çok akıl ve mantık dışı. Yükseklik korkusu olduğu için 2 metreden atlayamadı. Polis, itfaiye ekipleri geldi, aşağıya indirip götürdüler" ifadelerini kullandı.

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