Bekçiyi görünce binaya pencereden girmeye çalıştı! Güngören'de mahsur kalan hırsızı itfaiye kurtardı
İstanbul Güngören'de hırsızlık amacıyla bir daireye girmeye çalışan şüpheli, tırmandığı pencerede mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca aşağı inemeyen şüpheli, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla kurtarıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı binaya gelen şüpheli, girişte bekçi olduğunu fark etti.
Bunun üzerine giriş kattaki iş yerinin duvarına tutunarak kablolara basan şüpheli, dairenin penceresinden içeri girmeye çalıştı. Ancak tırmandığı pencerede sıkışarak mahsur kaldı.
İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Şüphelinin pencerede asılı kaldığını gören mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Çevredekilerle de tartıştığı belirtilen şüpheli, yaklaşık 3 metre yükseklikte mahsur kaldığı yerden itfaiye merdiveniyle indirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI
Olayın görgü tanıklarından Aysel Hamarat, "Hırsız kapının kilidini kırmış, içeriye girmiş. İnsanların olduğunu görünce çıkmış. Buradan tırmanmaya çalışmış. 1 saat orada asılı kaldı. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Kişiyi indirdiler. 'Kablo falan çalacağım' demiş ama bilmiyorum. Polis kişiyi götürdü" diye konuştu.
"YÜKSEKLİK KORKUSU OLDUĞU İÇİN 2 METREDEN ATLAYAMADI"
Mahalle sakini Vedat Sümer ise, "Sabah saatleriydi, komşumuz hırsızı camda asılı olarak görmüş. Güpegündüz kablo çalmak çok akıl ve mantık dışı. Yükseklik korkusu olduğu için 2 metreden atlayamadı. Polis, itfaiye ekipleri geldi, aşağıya indirip götürdüler" ifadelerini kullandı.