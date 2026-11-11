Başkan Recep Tayyip Erdoğan , BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte Liderler Zirvesi'ne katılan isimleri karşıladı. Karşılama sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Erdoğan arasında geçen samimi diyalog kameralara yansıdı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünya liderlerini bir araya getirdi.

Erdoğan da "Good morning" sözleriyle karşılık verdikten sonra von der Leyen'e "Maşallah, how are you?" (Maşallah, nasılsınız?) diye seslendi.

Başkan Erdoğan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşıladı (Foto: AA)

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ise Erdoğan'ın bu sözlerine gülümseyerek "Very good" (Çok iyi) yanıtını verdi.

İki isim arasındakidiyalog, COP31 Liderler Zirvesi'nin dikkat çeken karşılama anları arasında yer aldı.

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