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Başkan Erdoğan'dan Ursula von der Leyen'e "Maşallah"lı karşılama: Good morning

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşıladı. Erdoğan'ın von der Leyen'e "Maşallah, how are you?" (Maşallah, nasılsınız?) diye seslenmesi ve aldığı yanıt, zirvedeki renkli anlardan biri oldu.

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Başkan Erdoğan'dan Ursula von der Leyen'e "Maşallah"lı karşılama: Good morning

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünya liderlerini bir araya getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte Liderler Zirvesi'ne katılan isimleri karşıladı. Karşılama sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Erdoğan arasında geçen samimi diyalog kameralara yansıdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (Foto: AA)Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (Foto: AA)

ERDOĞAN'DAN "MAŞALLAH"LI KARŞILAMA
Karşılama alanına gelen von der Leyen, Başkan Erdoğan'ı İngilizce "Good morning" (Günaydın) diyerek selamladı.

Erdoğan da "Good morning" sözleriyle karşılık verdikten sonra von der Leyen'e "Maşallah, how are you?" (Maşallah, nasılsınız?) diye seslendi.

Başkan Erdoğan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşıladı (Foto: AA)Başkan Erdoğan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşıladı (Foto: AA)

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ise Erdoğan'ın bu sözlerine gülümseyerek "Very good" (Çok iyi) yanıtını verdi.

İki isim arasındakidiyalog, COP31 Liderler Zirvesi'nin dikkat çeken karşılama anları arasında yer aldı.

Dünyanın gözü COP31de! Başkan Erdoğan dünya liderlerini ağırlıyorDünyanın gözü COP31de! Başkan Erdoğan dünya liderlerini ağırlıyor

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Başkan Erdoğan'dan Ursula von der Leyen'e "Maşallah"lı karşılama: Good morning-4 Başkan Erdoğan'dan Ursula von der Leyen'e "Maşallah"lı karşılama: Good morning-5 Başkan Erdoğan'dan Ursula von der Leyen'e "Maşallah"lı karşılama: Good morning-6
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