Mert Hakan Yandaş'ın yargılandığı bahis davası 27 Ocak 2027'ye ertelendi
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen’in yargılandığı "futbolda bahis" davasında yeni gelişme yaşandı. Hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Yandaş’ın avukatları, suçlamaların somut delillere dayanmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Ocak 2027’ye ertelendi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilen davanın üçüncü duruşması, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Tutuksuz sanık Yandaş'ın katılmadığı duruşmada ağabeyi ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Ersen Dikmen de duruşmaya katılmazken avukatları da duruşmada yer aldı.
AVUKATLARINDAN BERAAT TALEBİ
Mert Hakan Yandaş'ın avukatları, müvekkiline yöneltilen suçlamaların somut delillerle ortaya konulmadığını savundu. Yandaş'ın avukatı, müvekkilinin cep telefonunda yapılan incelemede yasal bahis uygulamalarına giriş yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek bu hususun müvekkili lehine değerlendirilmesini talep etti.
Ersen Dikmen'in avukatları da müvekkilinin beraatini istedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, dosyanın, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.
Duruşma, 27 Ocak 2027 tarihine ertelendi.