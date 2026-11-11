Tutuksuz sanık Yandaş'ın katılmadığı duruşmada ağabeyi ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Ersen Dikmen de duruşmaya katılmazken avukatları da duruşmada yer aldı.

Mert Hakan Yandaş (Foto: AA)

AVUKATLARINDAN BERAAT TALEBİ

Mert Hakan Yandaş'ın avukatları, müvekkiline yöneltilen suçlamaların somut delillerle ortaya konulmadığını savundu. Yandaş'ın avukatı, müvekkilinin cep telefonunda yapılan incelemede yasal bahis uygulamalarına giriş yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek bu hususun müvekkili lehine değerlendirilmesini talep etti.