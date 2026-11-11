Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, COP31 öncesinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında, COP31 alanında zeytin fidanı dikti.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün bir taraftan Birleşmiş Milletler COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'mızda ev sahipliği yaparak iklim krizine karşı küresel dayanışmamızı artırıyor, diğer taraftan ülkemiz genelinde milyonlarca tohumu ve fidanı "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" diyerek toprakla buluşturuyoruz.

Bu önemli günde fidan dikim alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."