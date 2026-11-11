Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı CHP kurultayı davasında duruşma 18 Kasım’a ertelendi
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tevsi tahkikat taleplerini reddetti. Duruşma 18 Kasım’a ertelendi.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasının 9'uncu duruşmasında Erkan Aydın ve Baki Aydöner savunma yaptı. Suçlamaları reddeden iki sanık beraatlerini isterken, mahkeme duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.
CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023 yılındaki 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının görülmesine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Davanın 9'uncu duruşmasına sanıklar Baki Aydöner, Erkan Aydın ve taraf avukatları katıldı. Savcılık makamı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.
ERKAN AYDIN SUÇLAMALARI REDDETTİ
Savunmasında kurultay döneminde yalnızca parti üyesi olduğunu belirten Erkan Aydın, kimseye makam veya mevki vaat etmesinin, telefon dağıtmasının mümkün olmadığını söyledi.
İfadelerde adı geçen Mehmet Kılıç, Serhat Can Eş ve Metin Güzelkaya'yı tanımadığını savunan Aydın, bu kişilerle telefon görüşmesi veya HTS kaydı bulunmadığını ifade etti. Rıza Akpolat için de aynı durumun geçerli olduğunu belirten Aydın, geçmişte milletvekilliği yaptığı döneme atıfta bulunarak Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını söyledi.
Özgür Özel'in seçilmesi için söz konusu kişilerle organize hareket ettiği iddiasını reddeden Aydın, "Ömrümde görmemişim bu insanları, nasıl organize olayım?" dedi.
Kurultayda divanda bulunmadığını, oy sayımında da herhangi bir görev veya yetkisinin olmadığını belirten Aydın, beraatini talep etti.
"OLASI ŞAİBENİN İÇİNE ASLA GİRMEM"
Baki Aydöner ise hakkında ifade veren Tolgahan Erdoğan'ı hayatında hiç görmediğini savundu. Kurultay tarihinde yalnızca delege olduğunu söyleyen Aydöner, delegelerin bulunduğu otelin katlarına çıktığı yönündeki iddiaları reddetti.
Özgen Nama ile Marriott Otel'e gittiğini hatırlamadığını belirten Aydöner, delegelerin o otelde kaldığını da sonradan öğrendiğini ifade etti.
Daha önce sandık görevlisi olarak da çalıştığını söyleyen Aydöner, "Olası şaibenin içine asla girmem. Ben kurultaya gidip delege oldum diye nasıl yargılanırım?" diye konuştu.
DİVAN BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞMEYİ ANLATTI
Aydöner, bir milletvekilinin kendisini arayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olmasını istediğini söylediğini aktardı.
Kurultayda oyunu kullandıktan sonra salondan ayrıldığını savunan Aydöner, HTS kayıtlarının incelenebileceğini belirterek beraatini istedi.
DURUŞMA 18 KASIM'A ERTELENDİ
Savcılık makamı, soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerin reddini istedi.
Mahkeme, sunulan mazeretleri kabul etti. Dosyanın geldiği aşama ve yargılamanın uzamaması gerekçesiyle yeniden mazeret sunulması hâlinde bunların kabul edilmeyeceğine karar verdi.
Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.