Davanın 9'uncu duruşmasına sanıklar Baki Aydöner, Erkan Aydın ve taraf avukatları katıldı. Savcılık makamı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

CHP 'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasının 9'uncu duruşmasında Erkan Aydın ve Baki Aydöner savunma yaptı. Suçlamaları reddeden iki sanık beraatlerini isterken, mahkeme duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

CHP kurultayı davasında 9’uncu duruşma görüldü.

ERKAN AYDIN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasında kurultay döneminde yalnızca parti üyesi olduğunu belirten Erkan Aydın, kimseye makam veya mevki vaat etmesinin, telefon dağıtmasının mümkün olmadığını söyledi.

İfadelerde adı geçen Mehmet Kılıç, Serhat Can Eş ve Metin Güzelkaya'yı tanımadığını savunan Aydın, bu kişilerle telefon görüşmesi veya HTS kaydı bulunmadığını ifade etti. Rıza Akpolat için de aynı durumun geçerli olduğunu belirten Aydın, geçmişte milletvekilliği yaptığı döneme atıfta bulunarak Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını söyledi.

Özgür Özel'in seçilmesi için söz konusu kişilerle organize hareket ettiği iddiasını reddeden Aydın, "Ömrümde görmemişim bu insanları, nasıl organize olayım?" dedi.

Kurultayda divanda bulunmadığını, oy sayımında da herhangi bir görev veya yetkisinin olmadığını belirten Aydın, beraatini talep etti.