Emine Erdoğan, Rahman ile görüştü

Görüşmede, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı.

Emine Erdoğan, COP31 kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ile Antalya'da bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Rossbach ile görüştü

Görüşmelerde iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma, Sıfır Atık hedefleri ve iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk konuları ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ve Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile ayrı ayrı bir araya geldi.

COP31 Başkan Erdoğan'ın katılımı ile devam ediyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

İKLİM ADALETİ VE SIFIR ATIK VURGUSU

Emine Erdoğan, Zubaida Rahman ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya'da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik."

Emine Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

BM-HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik."