Emine Erdoğan'dan COP31'de küresel iş birliği mesajı! İklim adaleti ve Sıfır Atık masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ve BM-Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma, Sıfır Atık hedefleri ve iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluğun önemi ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ve Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Görüşmelerde iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma, Sıfır Atık hedefleri ve iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk konuları ele alındı.Emine Erdoğan, Rossbach ile görüştü
EMİNE ERDOĞAN, ZUBAIDA RAHMAN İLE BİR ARAYA GELDİ
Emine Erdoğan, COP31 kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ile Antalya'da bir araya geldi.
Görüşmede, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı.Emine Erdoğan, Rahman ile görüştü
İKLİM ADALETİ VE SIFIR ATIK VURGUSU
Emine Erdoğan, Zubaida Rahman ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya'da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik."
BM-HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ
Emine Erdoğan, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile de bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik."
ORTAK SORUMLULUK BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKTİ
Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı öneme değinen Emine Erdoğan, paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:
"Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık."