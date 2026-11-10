UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Emine Erdoğan'dan COP31'de küresel iş birliği mesajı! İklim adaleti ve Sıfır Atık masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ve BM-Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma, Sıfır Atık hedefleri ve iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluğun önemi ele alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emine Erdoğan'dan COP31'de küresel iş birliği mesajı! İklim adaleti ve Sıfır Atık masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ve Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma, Sıfır Atık hedefleri ve iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk konuları ele alındı.

Video Oynatma İkonu Emine Erdoğan, Rossbach ile görüştü

EMİNE ERDOĞAN, ZUBAIDA RAHMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan, COP31 kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmede, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı.

Video Oynatma İkonu Emine Erdoğan, Rahman ile görüştü

COP31 Başkan Erdoğan'ın katılımı ile devam ediyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)COP31 Başkan Erdoğan'ın katılımı ile devam ediyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

İKLİM ADALETİ VE SIFIR ATIK VURGUSU

Emine Erdoğan, Zubaida Rahman ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya'da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik."

Emine Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Emine Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

BM-HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile bir araya geldi (Foto: Sosyal medya)Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach ile bir araya geldi (Foto: Sosyal medya)

ORTAK SORUMLULUK BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKTİ

Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı öneme değinen Emine Erdoğan, paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:

"Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan'dan COP31'de küresel iş birliği mesajı! İklim adaleti ve Sıfır Atık masada-4 Emine Erdoğan'dan COP31'de küresel iş birliği mesajı! İklim adaleti ve Sıfır Atık masada-5 Emine Erdoğan'dan COP31'de küresel iş birliği mesajı! İklim adaleti ve Sıfır Atık masada-6

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz! Silivri Başsavcılığı dilekçesini sundu
SONRAKİ HABER

Silivri Başsavcılığı dilekçesini sundu
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler