Ankara’da AVM otoparkında otomobil yangını: Alevler indirim çadırına sıçradı… Korkulan olmadı
Mamak'taki bir AVM otoparkında otomobilde çıkan yangın çevredeki indirim çadırına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, otomobil ve tekstil ürünlerinin bulunduğu çadır kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Nata Vega AVM'nin açık otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, bitişiğinde yer alan indirim çadırına sıçrayarak maddi hasara yol açtı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Akşemsettin Mahallesi 2308 Sokak'ta saat 09.30 sıralarında bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
Araçtan yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek yakınında kurulu olan tekstil ürünlerinin satışının yapıldığı indirim çadırına ulaştı.
Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK
Yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi alan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.
Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, "Kamera kayıtları ve incelemeler yapılmadan bir şey söylemek, birini töhmet altında bırakmak yanlış olur. Yanan petrol malzemesi, kumaş halı olunca böyle hızlı bir şekilde yangın büyüdü. Şükürler olsun bir can kaybı yok. Ama AVM'ye de uzak olması her zaman için iyi. Yakın olsa daha farklı olaylar gelişirdi. İncelenen raporlar ve tetkiklerden sonra ne olduğu açıklanır" ifadelerini kullandı.
Veli Gündüz Şahin, ayrıca yangının çıkış sebebine dair söylentilerin olduğunu fakat resmi raporların beklenmesi gerektiğini vurguladı.