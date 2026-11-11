CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi alan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, "Kamera kayıtları ve incelemeler yapılmadan bir şey söylemek, birini töhmet altında bırakmak yanlış olur. Yanan petrol malzemesi, kumaş halı olunca böyle hızlı bir şekilde yangın büyüdü. Şükürler olsun bir can kaybı yok. Ama AVM'ye de uzak olması her zaman için iyi. Yakın olsa daha farklı olaylar gelişirdi. İncelenen raporlar ve tetkiklerden sonra ne olduğu açıklanır" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.