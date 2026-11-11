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Ankara’da AVM otoparkında otomobil yangını: Alevler indirim çadırına sıçradı… Korkulan olmadı

Mamak'taki bir AVM otoparkında otomobilde çıkan yangın çevredeki indirim çadırına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, otomobil ve tekstil ürünlerinin bulunduğu çadır kullanılamaz hale geldi.

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Ankara’da AVM otoparkında otomobil yangını: Alevler indirim çadırına sıçradı… Korkulan olmadı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Nata Vega AVM'nin açık otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, bitişiğinde yer alan indirim çadırına sıçrayarak maddi hasara yol açtı.

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Nata Vega AVM otoparkında bir otomobilde başlayan yangın indirim çadırına sıçradı. (Haberin fotoğrafları AA, İHA ve DHA'dan alınmıştır)Ankara’nın Mamak ilçesindeki Nata Vega AVM otoparkında bir otomobilde başlayan yangın indirim çadırına sıçradı. (Haberin fotoğrafları AA, İHA ve DHA'dan alınmıştır)

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Akşemsettin Mahallesi 2308 Sokak'ta saat 09.30 sıralarında bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Araçtan yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek yakınında kurulu olan tekstil ürünlerinin satışının yapıldığı indirim çadırına ulaştı.

Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda, yanan araç ve indirim çadırındaki tekstil ürünleri kullanılamaz hale geldi. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda, yanan araç ve indirim çadırındaki tekstil ürünleri kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının kesin çıkış sebebi, güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma ve teknik raporların ardından netlik kazanacak.Yangının kesin çıkış sebebi, güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma ve teknik raporların ardından netlik kazanacak.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi alan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, "Kamera kayıtları ve incelemeler yapılmadan bir şey söylemek, birini töhmet altında bırakmak yanlış olur. Yanan petrol malzemesi, kumaş halı olunca böyle hızlı bir şekilde yangın büyüdü. Şükürler olsun bir can kaybı yok. Ama AVM'ye de uzak olması her zaman için iyi. Yakın olsa daha farklı olaylar gelişirdi. İncelenen raporlar ve tetkiklerden sonra ne olduğu açıklanır" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Veli Gündüz Şahin, ayrıca yangının çıkış sebebine dair söylentilerin olduğunu fakat resmi raporların beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği bildirildi.Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği bildirildi.

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